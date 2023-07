- Początkowo to były działania związane z tym, że kobieta chciała popełnić samobójstwo, a nie tym, że chciała popełnić aborcję - powiedział w "Graffiti" Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokuratur generalny i lider Suwerennej Polski. Dodał, że postępowanie zostało wszczęto dopiero potem. - Pojawiły się spekulacje, że było wiele niewłaściwych działań - podsumował minister.

Zbigniew Ziobro wypowiedział się o głośnej sprawie pani Joanny. Sprostował medialne spekulacje i dodał, że prokuratura po czasie wszczęła postępowanie.

- Początkowo to były działania związane z tym, że kobieta chciała popełnić samobójstwo, a nie tym, że chciała popełnić aborcję. Na tym polega pierwsze kłamstwo. Po drugie, nie mieliśmy do czynienia z lekarzem ginekologiem , a psychiatrą, u której zresztą ta pani się leczyła i zadzwoniła do lekarki w sytuacji desperacji, prosząc o pomoc.

- Lekarka dzwoniła po to, by kobieta nie zabiła sama siebie. Miała wyrzuty sumienia, że zabiła własne dziecko i teraz chce zabić siebie - powiedział i dodał, że telefon z zawiadomieniem na policję wynikał z tego, że "lekarz znał swoją pacjentkę".

Postępowanie prokuratury. Po co?

- Pojawiły się spekulacje, że było wiele niewłaściwych działań, ze strony służb, pani doktor. Teraz prokuratura bada przedmioty tych zawiadomień. Policja, 112, pani doktor zadziałali wszyscy prawidłowo - ratowali życie kobiety, która była w procesie leczenia. Nie zostawili kobiety samej - dodał.

Prowadzący Marcin Fijołek dopytywał, czy zgodne z prawą było m.in. odebranie pani Joannie telefonu.

- Nie znam materiału tej sprawy, to sprawa nowa, wczoraj się pojawiła. Wiem, że były jednak informacje, że ta pani nabywa jakieś tabletki w internecie. (...) Skoro zadzwoniła lekarka, to zagrożenie było - powiedział.

Sprawa Mariki. Z. Ziobro: Atakuje się mnie za to, że daje szansę takiej osobie

Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny ostatnio zabierał głos w sprawie skazanej przez sąd na trzy lata więzienia za próbę wyszarpania właścicielce tęczowej torby. Sąd uznał, że było to usiłowanie rozboju, a minister Ziobro uważa, że rozboju dokonał sąd tak ostrym wyrokiem.

- Agresja tam była i wymaga ukarania, ale ta agresja nie była proporcjonalna do wyroku. (...) Małoletnia na trzy lata do więzienia? Mieliśmy do czynienia z bandytami, którzy dokonywali rozbojów, prawdziwych przestępców - powiedział minister i przywoływał sprawy, w których - jego zdaniem - akty agresji były znacznie poważniejsze i wymagające surowego ukarania.

- A tutaj młodociana osoba, dobra opinia, na studniach. Rok spędziła w ciężkim więzieniu. A atakuje się mnie za to, że daje szansę takiej osobie, która żałuje, chce się zmienić - przypomniał minister.

Prowadzący zwrócił jednak uwagę, że w uzasadnieniu wyroku wyraźnie widać, że Marika dokonała agresji.

Minister dodał, że "chętnie ujawni materiał dowodowy, jeśli jest takie oczekiwanie". Stwierdził, że "z przyjemnością zrobi to do poniedziałku".

