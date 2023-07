Na nagraniu z ukrytej kamery widać zapłakaną kobietę w szpitalnej sali. Razem z nią w pomieszczeniu są jeszcze co najmniej dwie inne osoby - ratownik, który nagrywa i policjant, którego głos słychać w tle. Pani Joanna chodzi nerwowo i rozgląda się wokół siebie. Przeczesując co chwilę włosy, powtarza mechanicznie pojedyncze frazy: "nie patrzyłam na walizkę", "nie wyrażałam zgody".

Nagranie z ukrytej kamery. "Nie wyrażałam zgody!"

- A pani gdzie ten komputer miała? - pyta ratownik.



- W walizce go miałam - odpowiada z załamanym głosem i próbuje odtworzyć przebieg wydarzeń: - Nie wiem, czy patrzyłam cały czas na walizkę. Byłam zestresowana, zabrali mi bez pytania z walizki komputer.



- Czyli pani mówi, że ktoś zabrał bez pani zgody? - dopytuje mężczyzna.

- Tak! Nie wyraziłam na to zgody! - mówi. Tym razem z pewnością.



Ratownik zwrócił się do trzeciej osoby w pokoju, której nie widać na nagraniu. - Mogą panowie tak robić? Do osobistych rzeczy wchodzić i sprawdzać? Bez informowania kogokolwiek? Tak pytam, bo może policję trzeba wezwać do was? - stwierdził.

"Ja pytam za moją pacjentkę"

W tle słychać głosy, ale są zbyt niewyraźne. W trakcie wtrąca się roztrzęsiona kobieta. - Byłam w karetce. Nie wiem, gdzie była moja walizka! Na nic nie wyrażałam zgody - powtarza.



- Właśnie - wtrąca się ratownik - Czy możecie wziąć na przykład moją torbę?



Na nagraniu ponownie słychać szmer, na który odpowiada ratownik: - Nie! To jest moja pacjentka, ja pytam za moją pacjentkę. W tym momencie pacjentka jest wzburzona z waszego powodu - tłumaczy.

- Proszę pana - tym razem głos policjanta wybrzmiewa - istnieje podejrzenie, że zostało popełnione przestępstwo.



- To was upoważnia? Tak? Tak? To fajnie - odpowiada sarkastycznie ratownik. Film z ukrytej kamery w tym momencie się urywa. Na koniec słychać tylko szloch kobiety.

Oświadczenie policji. "Od kobiety czuć było alkohol"

Oświadczenie w tej sprawie wydała krakowska policja.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie od lekarza, że kobieta dokonała aborcji i ma myśli samobójcze. Na miejsce pojechał patrol policji, zastał tam kobietę, która była roztrzęsiona, wypowiadała się w sposób chaotyczny i wyczuwalna była od niej woń alkoholu. Kobieta oznajmiła, że jakiś czas temu zażyła środki w celu usunięcia ciąży. Nie chciała powiedzieć, w jaki sposób nabyła te środki. Została zabrana przez pogotowie ratunkowe do szpitala - przekazano.

W rozmowie z Polsat News oświadczono też, że na miejsce pojechali policjanci ponieważ "doszło do sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa". - Policjanci byli zmuszeni na miejscu zabezpieczyć laptopa oraz telefon komórkowy kobiety celem dotarcia do źródła dotarcia, z którego kobieta zakupiła te środki - tłumaczy policja.



Pani Joanna również zabrała głos na antenie Polsat News. - Niech to wybrzmi - mówiła - Nie było żadnej próby samobójczej. Wręcz - w rozmowie telefonicznej deklarowałam "nie chcę sobie nic zrobić". Policja musi stworzyć sobie jakąś narrację. Najłatwiej jest zdyskredytować słowa kobiety, mówiąc, że jest niezrównoważona.

