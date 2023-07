- Jakie niebezpieczne przedmioty może mieć kobieta, która jest wyłącznie w bieliźnie? O co chodzi? Jak można tak w ogóle kobietę potraktować? - pytała w "Graffiti" oburzona Joanna Mucha, posłanka partii Polska 2050, komentując interwencję wobec ciężarnej, która zażyła tabletki poronne. Mówiąc o zaangażowanych w sprawę policjantkach, dodała, że "pewnych rozkazów się nie wykonuje".

Pani Joanna wzięła tabletkę poronną, ale źle się poczuła. Zaniepokojona zadzwoniła do lekarza. Po pewnym czasie w mieszkaniu kobiety pojawili się policjanci, którzy zabrali ją do szpitala. Tam miała być przesłuchana i zrewidowana. - Policjantki kazały mi się rozebrać do naga, robić przysiady. Krwawiłam, dlatego nie zgodziłam się zdjąć bielizny - powiedziała Polsat News pani Joanna.

Mucha: Funkcjonariusze naruszyli intymność pani Joanny

- Trochę trudno znaleźć adekwatne słowa oburzenia. Przypomnijmy, że pani Joanna nie popełniła przestępstwa. Przestępstwem w Polsce jest pomocnictwo w aborcji czy nakłanianie do niej - mówiła posłanka partii 2050 Joanna Mucha.

Podkreśliła, że funkcjonariusze nadużyli władzy wobec niej. - Naruszyli jej godność i intymność. Mam nadzieję, że ten, kto skierował ten patrol poniesie daleko idące działania - dodała.

Mucha: Jak można tak potraktować kobietę?

Prowadzący zwrócił uwagę, że patrol został pierwotnie przesłany, bo mogło istnieć ryzyko próby samobójczej.



- Nawet jeśli tak było to potem zorientowali się już, że tego ryzyka nie ma - stwierdziła. Tymczasem, jak wskazała, oni pojechali z panią Joanną do szpitala. - Proszę sobie wyobrazić kobietę, która jest w bieliźnie i która jest przeszukiwana, bo policja mówi, że ona mogła mieć niebezpieczne przedmioty - mówiła.



- Jakie niebezpieczne przedmioty może mieć kobieta, która jest wyłącznie w bieliźnie? O co chodzi? Jak można tak w ogóle kobietę potraktować? - pytała oburzona.



- Mogło chodzić o niebezpieczne środki - przypomniał dziennikarz.

"Każda kobieta w Polsce mogła poczuć się zagrożona"

- No ale ona już je zażyła, to gdzie oni się spodziewali znaleźć te tabletki? Myśleli, że ona je wykaszle? Myślę, że każda kobieta w Polsce w wieku rozrodczym poczuła, że może być ofiarą tego typu represji - powiedziała Mucha.

Dariusz Ociepa zauważył, że w interwencji brały udział także dwie policjantki. - I tego nie jestem w stanie pojąć. Jak kobieta kobiecie może zrobić coś takiego? Ja rozumiem, że one miały rozkaz, ale pewnych rozkazów się po prostu nie wykonuje - powiedziała.

Wybory 2023. Mucha: Nie wrócę do Platformy Obywatelskiej

W programie komentowano także najnowsze sondaże wyborcze.

- Konfederacja rośnie także dzięki waszym wyborcom. 15 proc. wyborców Szymona Hołowni chce dziś głosować na Konfederację - zauważył prowadzący.

- Ja myślę, że ludzie, którzy głosują na Konfederację powinni otrzymać garść porządnych informacji na ich temat. Konfederacja jest ugrupowaniem, które chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. I tak po prostu jest. Jest bardzo wiele informacji o tym, że to jest ich podstawowy cel - mówiła.

Mucha: Nie rozmawiałam z Tuskiem nawet przez gołębie pocztowe

Pytana o ostatnie doniesienie o jej powrocie do PO, odpowiedziała, że nie wróci do Platformy Obywatelskiej. - Proszę traktować takie informacje jak fake newsy, które szkodzą opozycji - powiedziała.

Na pytanie, kiedy rozmawiała ostatnio z Donaldem Tuskiem, odpowiedziała, że nawet nie jest w stanie umiejscowić tego w czasie. - Nie wiem, 2014 rok? Nie rozmawiałam z nim ani przez telefon, ani osobiście, ani przez gołębie pocztowe - podkreślała.

