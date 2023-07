To, co się wydarzyło, to coś bardzo złego. Doszło do uprzedmiotowienia kobiet. Mówimy głośne nie - powiedziała podczas konferencji prasowej minister rodziny Marlena Maląg, odnosząc się do reakcji polityków na sprawę pani Joanny. Szefa PO Donalda Tuska nazwała "naczelnym hejterem".