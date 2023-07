Jarosław Kaczyński zapowiedział wsparcie dla producentów malin. - Na Lubelszczyźnie, w jednym powiecie, jest problem z tymi owocami i my tam też pomożemy. Ja tego dopilnuję - obiecał.

Protest producentów malin trwa. Lokalni rolnicy wychodzą na ulicę. Chcą zwrócić uwagę na problem niskich cen malin w skupach.

W tym roku za kilogram malin skupy proponują rolnikom niecałe pięć złotych. Rok temu oferowali nawet trzy, cztery razy więcej. Zdaniem plantatorów powodem niskich cen jest zmowa firm skupujących owoce i napływ tanich malin między innymi z Ukrainy.

Minister Rolnictwa, Robert Telus zapewnia, że sprawa jest monitorowana. Poinformował, że uruchomiony został skup malin przez państwową firmę. Rolnicy zapowiadają kontynuację protestów.

- Słusznie się tym pan minister Telus chwali - daliśmy teraz 15 mld zł na pomoc dla rolnictwa, to rekord. Ale w pewnych miejscach, np.: na Lubelszczyźnie, w jednym powiecie, jest problem z malinami i my tam tez pomożemy. Ja tego dopilnuję - zapowiedział w sobotę.

Produkcja malin nieopłacalna?

Frustrację polskich rolników wywołują różnice jeżeli chodzi o zeszłoroczne ceny oraz kwoty, które za maliny trzeba zapłacić już w sklepach.

W tym roku za kilogram malin skupy proponują rolnikom 4,55 zł.

- Rok temu oferowali nam nam cenę 20 zł, średnio 15, a w tym roku dali trzy razy mniej. Żeby tak normalnie zarabiać to tak 12 zł za kilogram. Bo jeśli doliczyć produkcję 6-7 złotych za kilogram, pracownik bierze dwa złote, to jest w sumie 9 zł, a nam proponują pięć. Do każdego kilograma dokładam 4 zł - tłumaczył niedawno na antenie Polsat News producent malin.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego wylicza, że w tym roku produkcja jednego kilograma maliny letniej kosztuje 7,44 zł. Na tę sumę składa się koszt zakupu sadzonki, nawożenia, ochrona roślin, opakowania, pensje pracowników oraz koszty pośrednie np. praca ciągnika.

Za kilogram maliny w osiedlowym sklepie trzeba zapłacić około 40 zł, ale - jak zaznaczają plantatorzy - ta malina, która jest teraz w sklepach, to malina produkowana w tunelach foliowych, jej koszt produkcji jest dużo droższy.

