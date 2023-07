Pod koniec lutego Polska otrzymała 900 milionów złotych na uchodźców z Ukrainy.

Rzecznik rządu Piotr Müller "Graffiti" stwierdził, że "nie są to pokaźne środki".

- Jakieś niewielkie dodatkowy mogły wpłynąć do tego, jednak nie są jakieś pokaźne środki - powiedział.

- Niestety Unia Europejska nie chce podejść do tego w sposób solidarny. Wiele frazesów pada o solidarności, jednak w tej sytuacji Polska postępuje co do zasady tak, że pomaga, kiedy to jest potrzebne.

Prowadzący Marcin Ociepa podkreślił, że Komisja Europejska twierdzi, że Polska wcale wniosków o dodatkowe środki nie składa.

Referendum migracyjne. Kiedy?

- Trzeba to zsynchronizować z decyzjami pana prezydenta (Andrzeja Dudy - red.). My zadeklarowaliśmy, że będzie to termin wyborczy, a póki co daty wyborów nie ma, więc trzeba to skoordynować - powiedział rzecznik rządu.

kg/polsatnews.pl