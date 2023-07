Jarosław Kaczyński: Jeszcze wiele do zrobienia przed nami

- Już dzisiaj nasi czołowi politycy udadzą się w jeszcze wiele innych miejsc na kolejne spotkania. One nam są bardzo potrzebne. To już się sprawdziło. Rozmowy z Polakami przyczyniły się do powstania wielu planów, pomysłów, które zrealizowaliśmy - mówił w piątek Jarosław Kaczyński podczas przemówienia na pikniku rodzinnym do Pułtuska.

Kaczyński: Wiele przed nami

Jak dodał chociaż w naszym kraju widać wielki postęp i dobrą sytuację na tle innych krajów, nie oznacza to, że u nas nie ma kolejnych problemów do rozwiązania. - Jeszcze bardzo wiele do zrobienia przed nami - powiedział.

- Sensem tej drogi była zmiana systemu ekonomicznego. Ten poprzedni był bardzo niesprawiedliwy i nieefektywny - powiedział prezes PiS.

Podkreślił, że dzisiaj na spotkanie z mieszkańcami przyjechał autokarem marki Autosan - polskiego producenta autobusów. - Ma to wymiar symboliczny. To jest autobus fabryki, która już miała się zamykać. Dzisiaj produkuje coraz bardziej nowoczesne autokary. One jeżdżą po ulicach różnych polskich miast - mówił. I dodał, że także tych miast, gdzie rządzą ludzie, którym marzy się wielkie lotnisko w Berlinie, bo "zapomnieli, gdzie jest stolica Polski".

Kaczyński: Chcemy mieć bogate polskie rodziny

Kaczyński powiedział, że jego partia chce mieć bogate polskie rodziny. - Chcemy, żeby polska przestała być państwem prowincjonalnym. Nie interesuje nas mikromania narodowa - zaznaczył.

- Wierzymy, że jesteśmy w stanie rozwiązywać bardzo trudne zadania. Możemy nie tylko dorównać w 100 procentach do poziomu UE, ale pójść dalej - do poziomu Finlandii i Niemiec i jeszcze dalej. To jest wszystko możliwe, ale nie mówię, że to osiągniemy w ciągu ośmiu lat - mówił.

