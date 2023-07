W Wilnie pojawi się 40 liderów państw członkowskich NATO oraz ich partnerzy. Polskiej delegacji przewodzi prezydent Andrzej Duda, w jej skład wchodzą również minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Szczyt NATO w Wilnie

- Mamy nadzieję, że w postanowieniach końcowych szczytu NATO będzie zapis o tym, że ministrowie spraw zagranicznych państw rozpoczną procedurę oceny dołączenia Ukrainy do Sojuszu - powiedział prezydent Andrzej Duda w poniedziałek wieczorem na konferencji prasowej przed wylotem na szczyt.



Rozpoczęcie szczytu odbędzie się o godzinie 8:00 we wtorek - otworzy je sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Oficjalne przywitanie liderów państw członkowskich zaplanowano na 12:30.



Pierwszego dnia dojdzie m.in. do rozmów na poziomie głów państw, ministrów obrony i zagranicznych.

Przyszłość Ukrainy w Sojuszu. Zełenski: Potrzebujemy jasnego sygnału

Przed rozpoczęciem szczytu w poniedziałek na wieczorem nagraniu prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Ukrainie zasługuje na członkostwo w NATO.



- Ukraina zasługuje na członkostwo w Sojuszu. Nie teraz, bo teraz jest wojna, ale potrzebujemy jasnego sygnału - mówił. - Kiedy składaliśmy wniosek o członkostwo w NATO, otwarcie mówiliśmy, że de facto Ukraina już jest w Sojuszu. Nasza broń to broń Sojuszu. Nasze wartości to to, w co wierzy Sojusz - dodawał. Jak zaznaczył, szczyt w Wilnie "ma wszystko potwierdzić".



Prezydent Zełenski weźmie udział w rozmowach w Wilnie. Zgodnie z zapowiedziami osobiście pojawi się w stolicy Litwy w środę.

Szwecja w NATO

W poniedziałek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiadomił, że prezydent Turcji Turcji Recep Tayyip Erdogan zgodził się na przekazanie parlamentowi wniosku o akcesję Szwecji do Sojuszu. Zgodnie z zapowiedziami, Erdogan ma dostarczyć dokument "tak szybko jak to możliwe".

Na konferencji prasowej przed wyjazdem Erdogan postawił warunek w sprawie zgody na dołączenie Szwecji do Sojuszu. - Najpierw utorujmy drogę Turcji do Unii Europejskiej, postawił warunek w sprawie zgody na dołączenie Szwecji do NATO. - Najpierw utorujmy drogę Turcji do Unii Europejskiej - mówił.

anw/ac/polsatnews.pl