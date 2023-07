We wtorek rozpoczyna się szczyt NATO w Wilnie. Prezydent Andrzej Duda zdradził jakie będą najważniejsze kwestie, które przedyskutują delegacje państw Sojuszu.

Dla Ukrainy jedną z kluczowych spraw jest decyzja co do dołączenia do paktu. - Chcemy żeby Ukraina otrzymała jak najwięcej gwarancji. Ukraina potrzebuje jasnego sygnału proceduralnego, że rzeczywiście NATO zaczyna się do tego zbliżać - zaznaczył prezydent.

Szczyt NATO w Wilnie. Duda: Powstanie rada NATO-Ukraina

Jak podkreślił, do dzisiaj nie ma decyzji o formalnym zaproszeniu Ukrainy do NATO. - Powstanie jednak rada NATO-Ukraina w miejsce dotychczasowego komitetu. Umożliwi ona Ukrainie szersze działania w ramach Sojuszu. Będzie mogła zwoływać radę, kiedy będzie to potrzebne. Zostanie przygotowany kompleksowy plan wsparcia dla Ukrainy - wyjaśnił.

- Mamy też nadzieję, że w postanowieniach końcowych szczytu NATO będzie stwierdzenie, że w listopadzie tego roku szefowie ministerstw spraw zagranicznych dokonają w listopadzie tego roku tzw. taskingu, czyli oceny przygotowania Ukrainy do wejścia do NATO. To już jest właśnie to ścieżka dl NATO, to by była ważna decyzja, której propozycja podjęcia pojawiła się z naszej strony - dodała głowa państwa.

Jak podkreślił prezydent na szczycie NATO w Wilnie omawiane będą wszystkie istotne kwestie z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa.

- Tworzymy ogólne wzmocnienie na wypadek jakiegokolwiek zagrożenia dla wschodniej flanki. (...) Wiadomo, że to zagrożenie jest w tej chwili przez NATO zdefiniowane jasno i wyraźnie jako zagrożenie rosyjskie, więc gdyby doszło do takiego zagrożenia każde państwo natowskie ma zadanie wskazać konkretne jednostki, które wtedy będą relokowane. W sumie ma to być 300 tys. żołnierzy, którzy zasilą wschodnią flankę, gdyby doszło do ataku - mówił prezydent Duda.

Duda: Konieczne jest podwyższenie wydatków NATO na obronność

Polityk podkreślił również, że chciałby, aby NATO przedyskutowało pojawienie się grupy Wagnera Białorusi oraz relokacji do tego państwa rosyjskiej taktycznej broni nuklearnej. Andrzej Duda ocenił, że "to jest ewidentna zmiana architektury bezpieczeństwa w naszej części Europy, niebagatelna zmiana".

Jak mówił, kwestia ewentualnego przeniesienia rosyjskiej taktycznej broni nuklearnej na Białoruś i potencjalnego znalezienia się tam grupy Wagnera "wymaga w przyszłości decyzji ze strony NATO, wzmocnienia przede wszystkim wschodniej flanki, czujności, którą tu NATO nad tym obszarem ma".

Prezydent podkreślił, że podczas szczytu będzie również mowa o konieczności podniesienia przez państwa NATO wydatków na obronność.

- Ten poziom 2 proc. PKB to w obecnych czasach, wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, to jest tak naprawdę poziom minimum, który powinien być - wskazywał.

Duda podkreślił w tym kontekście, że nasz kraj wydaje obecnie na obronność znacznie więcej i jest pod tym względem "w awangardzie NATO". - Dla nas bardzo ważne jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO i systemów dowodzenia, wdrożenie planów regionalnych, tych, o których wspominałem: w przypadku agresji będzie rzeczywiście to podniesienie natychmiastowe liczby żołnierzy na wschodniej flance do 300 tys. poprzez konkretne jednostki, które zostaną wskazane w państwach NATO do szybkiej w ciągu 10-30 dni relokacji na teren objęty zagrożeniem" - podsumował prezydent.

