- Ukraina nie zostanie członkiem NATO podczas szczytu w Wilnie, ale będzie to ważny krok na drodze do jej członkostwa - powiedział w piątek doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan.

Jake Sullivan powiedział podczas briefingu prasowego w Białym Domu, że Stany Zjednoczone popierają otwarte drzwi NATO dla Ukrainy.

Zaznaczył, że choć nie zostanie ona członkiem Sojuszu w wyniku nadchodzącego szczytu NATO, to "szczyt w Wilnie będzie ważnym krokiem na ścieżce Ukrainy, by dołączyć do NATO”.

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA dodał, że warunki i czas wstąpienia Ukrainy do Sojuszu będą przedmiotem rozmów w Wilnie i chciałby, by udział w nim wziął prezydent Zełenski.

Zaznaczył też, że Ukraina będzie musiała podjąć reformy i spełnić szereg warunków, by zostać członkiem NATO.

Stoltenberg: W Wilnie utworzymy Radę NATO-Ukraina

- Na przyszłotygodniowym szczycie NATO w Wilnie utworzymy Radę NATO-Ukraina - zapowiedział z kolei w piątek sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg. Celem jest zacieśnianie współpracy z Kijowem.

Szef NATO oczekuje, że sojusznicy zgodzą się na składający się z trzech elementów pakiet dotyczący wsparcia dla walczącej z Rosją Ukrainy. Jedną z części tego pakietu ma być właśnie utworzenie Rady NATO-Ukraina.

Ponadto Stoltenberg ocenił, że należy stworzyć wieloletni program wsparcia militarnego, by zbliżyć do siebie siły NATO i wojska Ukrainy.

Sojusznicy mają pomóc w koniecznych przemianach w sektorze bezpieczeństwa Ukrainy oraz w służbie zdrowia.

mak/CNN