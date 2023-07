Jens Stoltenberg: Na szczycie w Wilnie utworzymy Radę NATO-Ukraina

- Na szczycie w Wilnie utworzymy Radę NATO-Ukraina, by zacieśnić naszą współpracę z Kijowem - poinformował sekretarz generalny NATO.

Jens Stoltenberg zapewnił, że podczas szczytu w Wilnie "przywódcy państw NATO potwierdzą, że Ukraina zostanie członkiem Sojuszu, a także zjednoczą się co do tego, jak zbliżyć Kijów do tego celu".

- Zamierzamy zwiększyć wydatki na obronność Sojuszu o 8,3 proc. To największy wzrost od lat - przekazał.

- Nasz szczyt wyśle ​​​​jasny komunikat: NATO jest zjednoczone, a agresja Rosji się nie opłaci - dodał.

Szczyt NATO w Wilnie ma odbyć się 11-12 lipca 2023 roku. Poprzedni szczyt Sojuszu obradował w dniach 28-30 czerwca ubiegłego roku.

30 września 2022 roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o złożeniu wniosku o dołączenie do NATO w trybie przyspieszonym.

