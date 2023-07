- Przez ostatni rok wydarzyło się w moim życiu bardzo wiele zarówno wspaniałych, jak i trudnych momentów. Chciałam szybko i intensywnie zbudować coś, na co nie miałam wystarczających zasobów. Myślałam, że sama idea i wiara w to, co się robi, wystarczy - przekazała Marianna Schreiber w oświadczeniu opublikowanym w piątek wieczorem w mediach społecznościowych.

I, jak dodała, jej ugrupowanie Mam Dość 2023 jest nadal w trakcie rejestracji.

Marianna Schreiber nie weźmie udziału w wyborach

- Niestety, z różnych przyczyn proces rejestracji naszej Partii przeciąga się na tyle, że niemożliwy będzie jej start w najbliższych wyborach. Wszystkie osoby zaangażowane będą startowały z innej partii politycznej. Szczegóły niebawem - podkreśliła żona ministra Łukasza Schreibera.

W oświadczeniu powiadomiła, że w ostatnim czasie na swojej drodze trafiła na ludzi chcących wykorzystać ją do ataku na jej męża.

- Nie mogę tego zaakceptować - przekazała.

W drugim poście kobieta opublikowała całe oświadczenie.

- Zaznaczam, że nie jestem członkiem żadnej partii politycznej. Chciałabym służyć ojczyźnie i to właśnie z tym wiążę swoją najbliższą przyszłość. Wiem, że to się wiąże jednocześnie z brakiem prowadzenia działalności politycznej. Będę wspierała swojego męża - czytamy w oświadczeniu.

Kim jest Marianna Schreiber?

Marianna Schreiber prywatnie jest żoną ministra Łukasza Schreibera, z którym wychowuje sześcioletnią córkę. Z wykształcenia jest pedagogiem. Popularność przyniósł jej udział w jednym z telewizyjnych talent show.

Powstanie ugrupowania Mam Dość 2023 Schreiber ogłosiła jeszcze wiosną 2022 roku. Zapowiadała, że wśród głównych założeń partii znajdzie się obniżenie inflacji, przywrócenie praworządności, uporządkowanie edukacji oraz uprawnienie opieki medycznej.

W połowie czerwca pojawiły się doniesienia "Rzeczpospolitej", z których wynikało, że partia Mam Dość 2023 nie została zarejestrowana. Żona ministra Łukasza Schreibera w rozmowie z "Rz" przyznała, że do zarejestrowania partii zabrakło odpowiedniej liczby podpisów.

