Wojna w Ukrainie, inflacja i echa pandemii wpływają na coraz to wyższe ceny noclegów. Polacy szukają sposobów na oszczędzanie, ale jednocześnie nierezygnowanie z urlopu.

Gotowanie na własną rękę pozwala zbić koszty pobytu na wakacjach nawet o 30-40 procent. To dlatego tak wielu turystów sprawdza teraz nie hotelowe pokoje, a apartamenty czy domki.

Liczy się też bliskość dyskontów i to bardziej niż widok za oknem. Żeby zbić koszty, warto dogadać się też ze znajomymi i zapytać o miejsce 3-4 pokojowe dla większej grupy.

- Wtedy oszczędzimy nawet do 50 procent kwoty na jednego uczestnika. To oferta skierowana głównie dla rodzin z dziećmi, dla znajomych - wyjaśnia Maciej Nykiel, szef biura podróży Nekera.

Zakopane najdroższe w Polsce

O tym, jak bardzo turyści są teraz wrażliwi na ceny świadczy przykład Zakopanego okrzykniętego najdroższym miejscem wypoczynku w Polsce. Nie brak tu hoteli czy pensjonatów, w których na koniec czerwca i lipiec zarezerwowano maksymalnie 30 procent pokoi.

- Faktycznie, część z nas, hotelarzy, została w takim trybie, że jesteśmy w miejscu atrakcyjnym turystycznie i "czy się stoi, czy się leży to nam się te pieniądze należą". Otóż tak już nie jest - podkreśla Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Z drugiej strony w hotelach o wysokim standardzie, z pełnym wyżywieniem i dodatkowymi płatnymi atrakcjami jak spa na brak klientów nie narzekają.

W tym roku, mimo drożyzny, na wakacje chce wyjechać 65 procent Polaków. Tyle sam,o co w zeszłym roku. Ale tylko co dziesiąty myśli, by się na wyjazd zapożyczyć.

- Potrzeby związane z letnim wypoczynkiem staramy się opłacać z pieniędzy, które udało nam się zaoszczędzić albo takimi będącymi naszymi bieżącymi środkami - mówi Przemysław ze Związku Banków Polskich.

ac/"Wydarzenia"