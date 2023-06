W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim szef Orlenu zapewniał, że "Polacy, klienci będą zadowoleni", bo kierowana przez niego spółka przewiduje "spore obniżki". Jak tłumaczył, takie decyzje podejmuje się "zdecydowanie wcześniej".

- Analizuje się całą sytuację, również analizuje się sytuację konkurencji, analizuje się ceny hurtowe. Stosujemy promocję na okres wakacyjny, w tamtym roku częściowo przedłużyliśmy do połowy września - dodał.

Dopytywany, czy promocja zostanie przedłużona do wyborów, Obajtek odpowiedział, iż "w żadnym wypadku". - W tamtym roku nie było wyborów, a zastosowaliśmy promocję. To są mechanizmy, które stosuje się na całym świecie, by zyskać dodatkowy portfel klientów - zaznaczył.

Na konferencji prasowej szef Orlenu uściślił, że ceny paliwa spadną o 30 groszy za litr. Obniżka będzie obowiązywać od 30 czerwca do 31 sierpnia. Kierowcy będą mieli możliwość czterokrotnego zatankowania auta w ciągu miesiąca po obniżonej cenie. Maksymalnie jednorazowo będzie można kupić do 50 litrów paliwa.

Na jeszcze większą obniżkę mogą liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny - 45 grodzy na litrze. Rabat obejmie też uczestników programu lojalnościowego Vitay.

Podwyżka cen paliw. Daniel Obajtek tłumaczy

Wcześniej słuchacz radia ZET zapytał, czy "ceny na Orlenie podskoczyły w tym tygodniu, by prezes Obajtek mógł ogłosić całej Polsce, że na wakacje będzie promocja 30 groszy?". - To nie jest tak. Benzyna w ogóle nie podskoczyła, olej napędowy niewiele, ale to ze względu na notowania - tłumaczył Obajtek. Jednocześnie zaznaczył, że "to była bardzo niewielka podwyżka, wynikająca z mechanizmów rynkowych, a obniżka będzie zdecydowanie większa".

Prowadzący zwrócił uwagę, że Orlen ma "niesamowite zyski, krociowe, nadmiarowe". - Czy nie można jeszcze bardziej obniżyć cen paliw? - pytał Rymanowski. - Wszystko można, ale przez to możemy bardzo szybko zniszczyć gospodarkę - stwierdził Obajtek.

