Ośmioklasiści do egzaminu podeszli w maju. Przystąpiło do niego ok. 510 400 spośród ok. 520 600 uczniów (ok. 98%), w tym ok. 13 800 obywateli Ukrainy.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Jak podała w poniedziałek Centralna Komisja Egzaminacyjna, uczniowie za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 66 proc. punktów możliwych do otrzymania, z matematyki 53 proc., a z języka angielskiego to 66 proc. punktów.

Z niemieckiego podobnie jak z matematyki: 53 proc., z francuskiego – 82 proc., hiszpańskiego – 69 proc. włoskiego – 69 proc., a z rosyjskiego – 68 proc.

Egzamin ósmoklasisty. Z tym poradzili sobie uczniowie

Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że z języka polskiego uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność odczytywania tekstów ikonicznych oraz znajomość lektury obowiązkowej pt. "Balladyna".

Z kolei z matematyki ósmoklasiści wykazali się umiejętnością obliczania wartości i pierwiastków kwadratowych z liczb, które są kwadratami liczb wymiernych oraz wykonywania prostych rachunków pamięciowych.

Język angielski. "Najwyższy średni wynik za zadanie słuchowe"

Jeśli chodzi o języki nowożytne, to ci, którzy przystąpili do egzaminy z języka angielskiego, uzyskali najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadania zamkniętego sprawdzającego znajdowanie określonych informacji w oparciu o tekst słuchany.

W przypadku języka niemieckiego uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym sprawdzającym znajomość funkcji językowych.

Trudności sprawiła gramatyka i zadania otwarte

Nie ze wszystkimi zadaniami poradzili sobie uczniowie klas XVIII. - Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie z zakresu kształcenia językowego, sprawdzające umiejętności: poprawnego stopniowania przysłówków i zapisu partykuły "nie" z przysłówkami w stopniu najwyższym - podaje CKE.

Na egzaminie z matematyki i języka angielskiego najtrudniejsze okazały się zadanie otwarte. W pierwszej dziedzinie chodziło o umiejętności operowania obiektami matematycznymi, a w drugiej o znajomość środków językowych.

Egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego

Natomiast uczniowie przystępujący do egzaminu z języka niemieckiego najniższy średni wynik uzyskali za rozwiązanie zadania otwartego, sprawdzającego umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

