Ponad pół miliona uczniów od egzaminu z języka polskiego rozpocznie we wtorek sprawdzian podsumowujący ich wiedzę zdobytą w szkole podstawowej.

W środę na ławkach pojawią się arkusze z matematyki, a w czwartek z języka obcego. Wśród zdających prawie 14,5 tys. osób będą stanowić uczniowie z Ukrainy.

Wyniki pomogą dostać się do wymarzonej szkoły

- To egzamin obowiązkowy, uczniowie przystępują do niego po ośmiu latach nauki - mówiła dla Polsat News Aneta Tołoczko-Hordyj, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr. 28 im. Stefana Żeromskiego w Warszawie. Dodała, że jeżeli z powodu sytuacji losowej uczeń nie stawi się na majowych egzaminach, to napisze test w drugim terminie, w połowie czerwca.

Wtorkowy egzamin podzielony będzie na dwie części. - Uczniowie będą odpowiadali na pytania zamknięte, będzie też część otwarta dotycząca opowiadania lub rozprawki na zadany temat - tłumaczyła Tołoczko-Hordyj.

Uczestnictwo w egzaminie jest wymagane do otrzymania promocji, natomiast same wyniki mogą okazać się pomocne podczas rekrutacji do szkoły średniej. - Wyniki zdecydują, czy uczniowie dostaną się do wymarzonej szkoły, czy też do takiej, w której w wyniku rekrutacji są jeszcze wolne miejsca - podkreśliła dyrektorka.

Egzamin ósmoklasisty. Sprawdź odpowiedzi w Interii

Każdego dnia (od wtorku do czwartku) dokładnie o godz. 13:00 Interia będzie zamieszczać arkusz CKE z przedmiotu, który uczniowie zdawali danego dnia. Następnie publikowane będą kolejne odpowiedzi, które opracują specjaliści.

Arkuszy szukajcie w raporcie specjalnym "Egzamin ósmoklasisty 2023".

Wyniki ogłoszone zostaną 3 lipca.

