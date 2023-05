Egzamin rozpoczął się w środę o godzinie 9:00. Uczniowie szkół podstawowych w środę mierzą się z matematyką. Dla ósmoklasistów jest to drugi dzień egzaminów, we wtorek pisali egzamin z języka polskiego, natomiast w czwartek przystąpią do egzaminu z języka nowożytnego.

Dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych we wtorek rozpoczął się trzydniowy egzamin. Pierwszego dnia ósmoklasiści przystąpili do pisemnego egzaminu z języka polskiego. Uczniowie mieli do rozwiązania 19 zadań, które odnosiły się do tekstów zamieszczonych w arkuszu. Ósmoklasiści musieli sobie poradzić z zadaniami zamkniętymi i otwartymi.

Odpowiedzi można sprawdzić tutaj: Egzamin ósmoklasisty 2023: Język polski. Jest arkusz CKE i odpowiedzi

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023

W środę o godzinie 9:00 rozpoczął się egzamin ósmoklasisty z matematyki. Uczniowie na rozwiązanie zadań z matematyki mają 100 minut. Wydłużony czas – do 150 minut - obowiązuje uczniów z niepełnosprawnościami, ze spektrum autyzmu, a także obcokrajowców.

ZOBACZ: Czy jesteś mądrzejszy niż ósmoklasista? Sprawdź się

Każdy ósmoklasista w trakcie pisana egzaminu może mieć przy sobie długopisy z czarnym atramentem oraz linijkę. Dodatkowo obcokrajowcy w trakcie rozwiązywania zadań mogą skorzystać ze słownika dwujęzycznego. Obowiązkowo uczniowie muszą mieć na egzaminie legitymację szkolną lub dowód tożsamości.

Arkusz egzaminu ósmoklasisty wraz z odpowiedziami zostanie opublikowany w środę po południu na stronie Interii.

Trzydniowy egzamin ósmoklasisty

W 2023 roku do egzaminów przystąpi ponad 502,8 tys. uczniów ósmych klas szkół podstawowych. W tym roku rozwiązywać zadania podczas egzaminu ósmoklasistów będzie także ok. 14,4 tys. obywateli Ukrainy. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

ZOBACZ: Dzieci z Ukrainy piszą egzamin ósmoklasisty 2023. Specjalne zasady

W czwartek, podczas ostatniego dnia trzydniowego egzaminu ósmoklasisty, uczniowie zmierzą się z egzaminem z języka nowożytnego. Najwięcej uczniów zdecydowało się na przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego (97,8 proc.). Drugim najpopularniejszym wyborem był język niemiecki (1,9 proc.). W pozostałych przypadkach uczniowie wybrali języki: francuski, hiszpański, rosyjski i włoski.

ZOBACZ: Kto może być zwolniony z egzaminu ósmoklasisty? Kiedy termin dodatkowy?

WIDEO: Frans Timmermans w Wielkopolsce: Istnieje przyszłość po górnictwie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

anw/polsatnews.pl