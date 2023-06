- Agresywna polityka Stanów Zjednoczonych i NATO, prowadząca do coraz głębszego zaangażowania w konfrontację militarną, może doprowadzić do bezpośredniego starcia między mocarstwami nuklearnymi - powiedziała w środę rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa, cytowana przez TASS. Dodała, że Moskwa jest "w pełni świadoma sytuacji".

Zacharowa tłumaczyła, że Zachód wspierając Ukrainę i stosując agresywną politykę wobec Rosji podbijają stawkę i coraz bardziej zbliżaja się do "wciągnięcia w konfrontację militarną".

Przekazała, że z punktu widzenia Kremla takie postępowanie jest "lekkomyślne". - To może doprowadzić do bezpośredniego starcia zbrojnego między mocarstwami nuklearnymi – powiedziała.

- Myślę, że nie ma potrzeby raz jeszcze wyjaśniać istoty zagrożeń strategicznych, jakie się z tym wiążą i potencjalnie katastrofalnego charakteru dalszego rozwoju wydarzeń według najczarniejszego scenariusza - mówiła.

Dalej tłumaczyła, że Rosja jest "w pełni świadoma powagi sytuacji i systematycznie wysyła otrzeźwiające sygnały do ​​krajów zachodnich".

"Antyrosyjska histeria Zachodu"

Zacharowa oskarżyła przy tym Zachód o antyrosyjską histerię i prowadzenie przeciwko Moskwie "totalnej wojny hybrydowej". Jej zdaniem te państwa nie wykazują chęci "odpowiedniego przestrzegania stanowiska" Rosji i to na nich spoczywa "cała odpowiedzialność za dalszą degradację sytuacji".

- Z naszej strony możemy tylko stanowczo powtórzyć, że Rosja jest zdeterminowana, by bronić swoich interesów bezpieczeństwa i nie zalecamy Zachodowi, by w to wątpił – podsumowała Zacharowa.

Tego samego dnia Władimir Putin zapowiedział, że "nowe wyrzutnie Sarmat wkrótce wejdą do służby bojowej", a "nuklearna triada umożliwi skuteczne i niezawodne strategiczne odstraszanie i utrzymanie globalnej równowagi sił". Więcej na ten temat TUTAJ.

