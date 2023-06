Zwycięstwo piłkarskiej reprezentacji Polski nad Niemcami wzbudziło wiele emocji. Te udzieliły się wiceministrowi Jackowi Ozdobie, który stwierdził, że nasza kadra wygrała z Donaldem Tuskiem. Na takie porównanie zareagował Zbigniew Boniek, były prezes PZPN, a dziś wiceprezydent UEFA. "Przepraszam, co to za debil?" - zapytał. Polityk zapowiedział skargę na Bońka do europejskiej federacji.