- Jarosław Kaczyński jest teraz sprzedawcą biletów na arkę (...) Teraz będzie się decydować, kto zostaje w polityce, a kto będzie musiał rozglądać się za czymś innym - powiedział w "Gościu Wydarzeń" prof. Jarosław Flis. Jego zdaniem ewentualny powrót prezesa PiS do rządu to "paniczny ruch" w trudnej sytuacji, a "PiS przez ostatnie lata popełniał błąd za błędem".

Bogdan Rymanowski zapytał swojego gościa o możliwy powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu. Zdaniem prof. Jarosława Flisa, socjologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego prezes PiS "jest teraz sprzedawcą biletów na arkę".

- W związku z tym w PiS wszyscy chcą zrobić coś, co będzie miło brzmiało w uszach Jarosława Kaczyńskiego - stwierdził.

- Jarosław Noe Kaczyński? - zapytał prowadzący program Bogdan Rymanowski. - Tak. Teraz będzie się decydować, kto zostaje w polityce, a kto będzie musiał się rozglądać za czymś nowym - odpowiedział ekspert.

ZOBACZ: Śmierć ciężarnej 33-latki. Posłanka PiS: Kobiety niestety umierały, umierają i będą umierać

Jego zdaniem według sondaży partia rządząca "nie ma co liczyć na więcej niż 200 mandatów". Zdaniem prof. Flisa badania pokazują, że Jarosław Kaczyński "jest osobą o bardzo małym zaufaniu".

WIDEO: Prof. Jarosław Flis w programie "Gość Wydarzeń"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Prof. Flis: PiS popełniał błąd za błędem

- PiS wygrywał wybory dlatego, że chował Jarosława Kaczyńskiego, a nie dlatego, że go wystawiał. Widzieliśmy to w 2015, 2019 i 2020 roku - powiedział. Dodał, że prezes PiS "wchodził i wychodził z rządu i nic się nie zmieniało". - Morawiecki i Ziobro nie przestali się gryźć, napięcia między zakonem PC (Porozumienia Centrum, partii, na bazie której powstało PiS - red.), a grupą premiera nie zniknęły. To są takie paniczne ruchy, bo coś trzeba by zrobić. Widać, że jest źle. W sondażach CBOS widać, że rząd jest gorzej oceniany niż np. rząd Ewy Kopacz czy Marka Belki - powiedział.

ZOBACZ: Bolesław Piecha jako lekarz dokonywał aborcji. "Radykalnie zmieniłem zdanie"

Ekspert stwierdził, że "przez ostatnie lata rząd PiS popełniał błąd za błędem" oraz zmienił się trend dotyczący "poczucia dobrostanu Polaków". Zdaniem profesora Flisa "ostatnim zrywem PiS" były wybory prezydenckie w 2020 roku, które wygrał Andrzej Duda. - Od tego czasu zaczął się zjazd - powiedział. Wśród przyczyn wymienił m.in. wybory kopertowe oraz powracający temat orzeczenia TK ws. aborcji.

WIDEO: Już nie będzie linii "666". Autobus na Hel zmienia numer Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/polsatnews.pl