W piątek o godz. 18 rozpoczął się wiec opozycyjny na placu Wolności w Poznaniu. Wydarzenie zorganizowała Platforma Obywatelska oraz jej przewodniczący Donald Tusk.

- Niech cała Polska zobaczy, jaka wuchta wiary tej, z całej Wielkopolski jest tutaj. Jestem bardzo szczęśliwy, że widzę tysiące Polek i Polaków. Mogę oficjalnie potwierdzić, że na marszu 4 czerwca w Warszawie było ponad pół miliona uczestników, ludzi wierzących w Polskę i siebie - podkreślił na wstępie przewodniczący PO.

Donald Tusk podkreślił, że jako człowiek z Pomorza może "dobrze czuć klimaty wielkopolskie". - To nie jest przypadek, że kiedy mówimy: "Wielkopolska", to tak jakbyśmy słyszeli "wielka Polska". Tu w Wielkopolsce, w Poznaniu, to marzenie o naprawdę wielkiej Polsce jest szczególnie uzasadnione, bo jest zbudowane na waszej pracy, wierze i wartościach - zaznaczył.

- Tu, w Poznaniu, widać, że przywiązanie do ojczyzny, tej wielkiej i ten mniejszej, solidność, codzienna praca są w idealnej harmonii z wolnością, wiarą w człowieka - ocenił Tusk.

Szef PO stwierdził także, że "w Wielkopolsce narodził się nowoczesny polski patriotyzm". - Potrzebujemy go dziś w Polsce jak tlenu - ocenił polityk.

- Jestem w stanie sobie wyobrazić, jak tu, w Poznaniu, boli was ta pisowska gemela - powiedział Donald Tusk i wyjaśnił, że w poznańskiej gwarze oznacza ona bajzel, śmieciowisko. - Dosyć mamy tego brudu, który wylewa się każdego dnia z ich urzędów, ich mediów - zaznaczył szef PO.

Donald Tusk stwierdził także, że Prawo i Sprawiedliwość stara się blokować inicjatywy opozycji. - Doszły do mnie słuchy, że przygotowują bojówki, które mają atakować nasze spotkania na Dolnym Śląsku (...). Nikt nas nie powstrzyma, nikt nas nie zagłuszy - podkreślił polityk.

- Tej siły, tej fali, nikt już nie zatrzyma - stwierdził Tusk.

Donald Tusk: Pracowitość to ostatnia rzecz, jaka kojarzy się z PiS-em

Szef PO zwrócił uwagę na to, że Prawo i Sprawiedliwość ma zebrać się wkrótce na konwencji w Łodzi, "nazywanej dość karykaturalnie 'ulem'". - Wy w Poznaniu wiecie, że pszczoły to symbol pracowitości, czyli ostatnia rzecz jaka nam się kojarzy z tymi trutniami z PiS-u - powiedział.

- Zwrócili się do prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej o wynajęcie areny. Gdyby sytuacja była odwrotna i PiS-owski prezydent miasta mógłby zablokować naszą konwencję, nie wahał by się ani chwili. Ale pani prezydent powiedziała, że "hala jest do waszej dyspozycji, musicie, jak każdy, za nią zapłacić". Miasto Łódź przeznaczy te pieniądze na program in-vitro finansowany przez samorząd - opisał Donald Tusk. - To pierwszy raz od niepamiętnych czasów, kiedy Jarosław Kaczyński wyda sensownie swoje pieniądze - dodał.

Donald Tusk ocenił również, że "w Poznaniu ludzie pracują, a w PiS-ie ludzie załatwiają fuchy". - Takiego złodziejstwa świat nie widział - dodał.

- Jeżeli głosujesz na partię Kaczyńskiego, to znaczy, że pozwalasz im kraść, albo chcesz kraść z nimi - podkreślił przewodniczący PO.

Donald Tusk skrytykował referendum: Prezes ma pełne gacie

- Precz z Kaczorem! - zaczęli skandować uczestnicy zgromadzenia po jednej z wypowiedzi Donalda Tuska.

Donald Tusk skrytykował także zaproponowane przez Jarosława Kaczyńskiego referendum ws. przyjmowania do Polski migrantów.

- Prezes ma pełne gacie. Ma gacie pełne referendum - podkreślił przewodniczący Donald Tusk. - On się Was przestraszył - zwrócił się do protestujących.

Donald Tusk: Chcemy, aby PiS i prezes stali się jak najszybciej "urojoną rzeczywistością"

Szef PO w czwartek ponowił zaproszenie na wiec, nawiązując do ostatnich słów prezesa PiS o sytuacji ciężarnych kobiet w Polsce, którą Jarosław Kaczyński nazwał "urojoną rzeczywistością".

"Będziemy 16 czerwca w Poznaniu, aby PiS i jego prezes stali się jak najszybciej 'urojoną rzeczywistością'" - napisał w czwartek na Twitterze Donald Tusk. ""Cała Wielkopolska na Placu Wolności! Z Polską w naszych sercach!" - zachęcił w czwartek do udziału w marszu przewodniczący PO.

Będziemy 16 czerwca w Poznaniu, aby PiS i jego prezes stali się jak najszybciej „urojoną rzeczywistością”. Cała Wielkopolska na Placu Wolności! Z Polską w naszych sercach! — Donald Tusk (@donaldtusk) June 15, 2023

