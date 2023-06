Jeden z uczestników wiecu Donalda Tuska w Poznaniu zabrał na manifestację transparent z napisem "Boże, zabrałeś nie tego Kaczyńskiego". Nakleił też na nim zdjęcie Theodore'a "Teda" Kaczynskiego, amerykańskiego terrorysty polskiego pochodzenia znanego jakiego "Unabomber".

"Ted" został skazany w latach 90. na dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia i zmarł niedawno w więzieniu. Kontrowersyjny baner było widać za liderem PO Donaldem Tuskiem podczas przemówienia. Po chwili został usunięty.

Na sytuację od razu zareagowali politycy PiS, na czele z premierem Mateuszem Morawieckim. "Łajdactwo!" - ocenił szef Rady Ministrów.

Baner na wiecu Tuska. "Tym się różnimy od was"

Z kolei rzecznik rządu Piotr Müller nazwał baner "obrzydliwą mową nienawiści" i zaapelował do Tuska, by przeprosił za pojawienie się takiego hasła.

Natomiast zdaniem wiceministra Sebastiana Kalety "ujęcie z dzisiejszego wiecu Donalda Tuska jest symboliczne, bo widoczny jest na nim siewca i plon".

"Plon nienawiści. To też obrazuje jaka jest i będzie tegoroczna kampania ze strony opozycji. Wyzwaniem dla naszego obozu jest, by nie ulec prowokacji i nie zniżać się do poziomu oponentów. Udawało się to przez lata, uda się i tym razem. Oni proponują nienawiść i przemoc, a my troskę o przyszłość Polski i konkrety dla Polaków" - stwierdził.

To ujęcie z dzisiejszego wiecu Donalda Tuska jest symboliczne. Bo na zdjęciu widoczny jest siewca i plon. Plon nienawiści. To też obrazuje jaka jest i będzie tegoroczna kampania ze strony opozycji. Wyzwaniem dla naszego obozu jest, by nie ulec prowokacji i nie zniżać się do… pic.twitter.com/qU4goSQgj8 — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) June 16, 2023

Na oskarżenia ze strony polityków PiS zareagował od razu Borys Budka. "Tym różnimy się od Was, że natychmiast reagujemy w takich sytuacjach. Transparent został zdjęty".

"Tymczasem wy od lat systemowo wspieracie przemysł nienawiści, a łajdactwo stało się Waszym znakiem firmowym" - ocenił polityk Platformy Obywatelskiej.

Tym różnimy się od Was, że natychmiast reagujemy w takich sytuacjach. Transparent został zdjęty. Tymczasem Wy od lat systemowo wspieracie przemysł nienawiści, a łajdactwo stało się Waszym znakiem firmowym. https://t.co/X6Pzd5zfDX — Borys Budka (@bbudka) June 16, 2023

Bartosz Arłukowicz: Nie widziałem takiego slajdu

Sprawę transparentu komentowali też politycy w piątkowym "Gościu Wydarzeń". Europoseł PO Bartosz Arłukowicz, który był na wiecu, początkowo stwierdził, że "nie widział takiego slajdu".

- Ale patrząc na ilość kłamstwa, która leje się z ust premiera... (...). Jego wiarygodność jest zerowa w każdym wymiarze, nie wiem, czy taki baner był, czy nie. Widziałem banery mówiące o tym, że ludzie chcą zmiany, wygranych wyborów, aby PiS odsunąć od władzy, normalności - stwierdził, nawiązując do tweeta premiera.

Jak dodał "propaganda PiS mało go interesuje", a PO "idzie robić swoje". Zapytany przez Piotra Witwickiego, czy to dobrze, że baner z takim hasłem znalazł się za Tuskiem, przyznał, iż "pewnie niedobrze".

- Z drugiej strony z ludzi wylewają się emocje. To, że ktoś nazywa ludzi gorszym sortem, elementem animalnym, to wszystko jest dozwolone - przypomniał o wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego, dodając, że "ktoś, kto trzyma transparent, musi się z tego tłumaczyć".

Na uwagę prowadzącego, że PO nie odpowiada za każdy transparent wniesiony na demonstrację, ale być może warto przeprosić, że wniesiono taki na wiec, odparł: - Jestem przed kamerą, pan opowiada o historii, której nie widzę, nie miałem szansy zobaczyć zdjęcia. Nie mogę odnieść się w sposób jasny (...). Zobaczę ten baner, będę się odnosił.

Arłukowiczowi odpowiedział Patryk Jaki, europoseł Suwerennej Polski. W jego ocenie "nie ma przypadku" w tym, że jego polityczny przeciwnik "nie próbuje się odciąć tylko tłumaczy i porównuje rzeczy nieporównywalne". Jak przypomniał, "jakaś osoba wniosła do debaty publicznej symbol ośmiu gwiazdek".

- Jakoś nikt od nas podobnego symbolu nie wnosił - argumentował, uściślając, że na opozycyjnych manifestacjach oficjalnymi hasłami były "słowa na 'w'". Według niego widać różnicę "między sformułowaniem z ośmiu gwiazdek a 'gorszy sort'".

Na uwagę, iż w czasach, gdy partie tworzące Zjednoczoną Prawicę były w opozycji, na protestach padały hasła jak "Tusk, matole". Jaki bronił się, że to "sformułowanie kibiców". - Żaden z naszych posłów nie niósł takich transparentów. Gdyby na naszym marszu pojawił się podobny postulat, że życzyłbym śmierci panu Arłukowiczowi, to bym się odciął, nie miałbym z tym problemu, a pan poseł ma - ocenił.

