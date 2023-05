- Standardem demokratycznego państwa prawa jest to, że kary wymierza sąd i wymierza je za działania niezgodne z prawem - odniósł się do podpisanej przez prezydenta ustawy o badaniu wpływów rosyjskich Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek. - Tymczasem doszło do stworzenia organu, który będzie wymierzał sankcje za działania, które niekoniecznie musiały być niezgodne z prawem - dodał.