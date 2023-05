Za odrzuceniem uchwały Senatu zagłosowało 234 parlamentarzystów, 219 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Większość bezwzględna wynosiła 228 posłów.

Burzliwa debata w Sejmie

Przed głosowaniem głos zabrał szef klubu KO Borys Budka. - Warto powitać byłego przewodniczącego Rady Europejskiej, przewodniczącego Donalda Tuska - powiedział Budka na wstępie nawiązując do obecności lidera PO na sejmowej galerii dla publiczności. Posłowie KO skandowali wtedy: "Donald Tusk, Donald Tusk".

- Wnoszę o przerwę, żebyście przemyśleli głosowanie nad tą haniebną i bolszewicką ustawą. Ale przede wszystkim przerwa to propozycja dla prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, żeby nie chował się z tyłu, tylko wyszedł i porozmawiał w takiej normalnej rozmowie, bo ta ustawa to wielkie tchórzostwo Kaczyńskiego, który chce wyeliminować największego rywala. Ale nas jest więcej - mówił Budka. Dodał, że "4 czerwca w Warszawie pokażemy, że przegrywacie i przegracie te wybory i nie pomogą wam takie bolszewickie ustawy". - Zwyciężymy, zwyciężymy - skandowali posłowie opozycji.

W odpowiedzi poseł Łukasz Schreiber z PiS ocenił, że zarzucanie prezesowi Kaczyńskiemu tchórzostwa, to "jest po prostu niegodne". - Nie bójcie się i nie trwóżcie. Nie oceniamy wszystkich i nie postępujemy, tak jak wy oceniacie wszystkich swoją miarą. To nie jest przecież komisja, która ma być skierowana przeciwko komukolwiek. To jest wołanie o prawdę o poszanowanie i wzmocnienie konstytucji i suwerenności - podkreślił.

Na koniec głos zabrał sprawozdawca sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych Jan Szopiński z Lewicy. - Wszyscy ci, którzy razem z Senatem będą głosowali za odrzuceniem tego projektu, głosują za polską demokracją, głosują za tym, aby nasz kraj był wolnym, aby tu była sprawiedliwość - powiedział poseł Lewicy.

Komisja przeciwko ustawie

13 grudnia 2022 roku odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy o powołaniu państwowej komisji, która miałaby badać wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Sejm uchwalił ustawę 14 kwietnia.

11 maja Senat opowiedział się za odrzuceniem tej ustawy. Projekt wrócił zatem do Sejmu.

24 maja członkowie sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych zagłosowali za senacką uchwałą o odrzuceniu ustawy. Fakt ten potraktowano jako porażkę polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli pomysłodawcami powstania komisji.

Komisja ds. zbadania rosyjskich wpływów

Potocznie ustawa o wprowadzeniu komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów nazywana jest "lex Tusk". Posłowie opozycji są zdania, że głównym założeniem aktu prawnego jest wyeliminowanie Donalda Tuska z polskiej polityki.

Komisja miałaby funkcjonować na zasadach podobnych do funkcjonowania komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji warszawskiej.

Zadaniem komisji ma być wyjaśnianie przypadków "funkcjonariuszy publicznych lub członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, którzy w latach 2007–2022 pod wpływem rosyjskim, działali na szkodę interesów RP"

Decyzje, które mogłaby podejmować komisja, to m.in.: uchylenie decyzji administracyjnej wydanej w wyniku wpływów rosyjskich, wydanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat oraz cofnięcie i zakaz poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat.

