Śledczy badający zaginięcie trzyletniej Madeleine McCann wznowili poszukiwania w pobliżu tamy na rzece Arade w Portugalii. Do brytyjskich mediów zgłosiła się para emerytów, która miała znaleźć dziwną kamienną kapliczkę koło zbiornika wodnego. Seniorzy twierdzą, że odkrycie może mieć duże znaczenie w śledztwie, a biegli zbagatelizowali ich zgłoszenie.

Funkcjonariusze rozpoczęli we wtorek przeczesywanie zbiornika przy tamie na rzece Arade w portugalskim regionie Algarve, ok. 50 km od miejsca zaginięcia Madeleine McCann. Niemieckich śledczych w poszukiwaniach wspierają koledzy z Wielkiej Brytanii.

Para brytyjskich emerytów twierdzi, że siedem miesięcy od zniknięcia Madeleine McCann, natrafili na dziwną kapliczkę w pobliżu zbiornika, w którym obecnie prowadzone są poszukiwania. Ralf i Ann mieli od razu przesłać śledczym zdjęcie swojego odkrycia, ale nie doczekali się odpowiedzi.

Nowe fakty ws. Madeleine McCann. Tajemnicza kapliczka w miejscu poszukiwań

Małżeństwo opisało w rozmowie z brytyjskimi mediami, że prowizoryczna konstrukcja zawierała zdjęcie zaginionej trzylatki, obciążone dużym głazem. Kamienie miały układać się w strzałkę, wskazującą na miejsce przeszukiwane obecnie przez policję. Obok leżał także bukiet świeżych lilii.

Kiedy w 2020 roku policja wytypowała głównego podejrzanego, 45-letniego Niemca Christiana Brücknera, para skontaktowała się z detektywami w związku z apelem wystosowanym do wszystkich przebywających na wakacjach w Algarve w momencie zaginięcia Madeleine McCann.

Niemieccy funkcjonariusze z jednostki dochodzeniowo-śledczej przesłuchali brytyjskich emerytów przez telefon. Ralf i Ann złożyli wówczas oficjalne zeznania w sprawie.

PAP/EPA/Luis Forra Policja wznowiła poszukiwania w pobliżu zbiornika wodnego koło tamy na rzece Arade

Para twierdzi, że często zatrzymuje się w swoim wakacyjnym domu w Portugalii, usytuowanym jest zaledwie kilka minut drogi od zbiornika w Algarve. 66-letni Ralf stwierdził w rozmowie z "Daily Mail", że kapliczka wyglądała "bardzo dziwnie".

- Myślenie o tym przyprawia mnie o gęsią skórkę. Strzałka z kamieni wskazywała na miejsce, gdzie obecnie prowadzone są poszukiwania. Kiedy pierwszy raz to zobaczyłam, zastanawiałam się, czy ktoś wrzucił Madeleine do wody, a potem wrócił, by zrobić kapliczkę ku jej pamięci - opisała 67-letnia Ann w rozmowie z dziennikiem.

Zaginięcie Madeleine McCann. Śledczy sprawdzają zbiornik wodny

Trzyletnia Madeleine McCann zaginęła 16 lat temu podczas wakacji w Portugalii. Dziewczynka mieszkała z rodzicami w kurorcie Praia da Luz niedaleko Lagos na południowym wybrzeżu kraju.

Pochodząca z hrabstwa Leicestershire w Wielkiej Brytanii Madeleine McCann po raz ostatni widziana była w swoim łóżku wraz z młodszym rodzeństwem 3 maja 2007 roku. Około godz. 22 matka dziewczynki Kate McCann spostrzegała, że drzwi i okno sypialni są otwarte, a Madeleine zniknęła.

PAP/EPA/Luis Forra W poszukiwaniu Madeleine McCann śledczy przeczesują portugalski region Algarve

Poprzednie poszukiwania w Portugalii w związku ze zniknięciem Madeleine miały miejsce w 2014 roku. Brytyjska policja otrzymała wówczas pozwolenie na sprawdzenie zarośli w pobliżu miejsca zaginięcia trzylatki. Nie przyniosły one jednak oczekiwanych rezultatów.

45-letni Christian Brückner przebywa obecnie w więzieniu za gwałt, którego dopuścił się w Portugalii w 2005 roku. Podejrzany nigdy nie usłyszał formalnych zarzutów związanych z zaginięciem Madeleine McCann. Podczas przesłuchania zaprzeczył, że ma ze sprawą cokolwiek wspólnego.

