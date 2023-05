Klip szczegółowo pokazujący incydent na lotnisku został pierwotnie opublikowany w marcu, jednak w przeciągu miesięcy zgromadził 1,6 miliona wyświetleń na TikToku.

Internauci zaczęli spekulować, czy linia lotnicza nie upokorzyła pasażerki. Kobieta była zmuszona stanąć na wadze bagażowej przed odbyciem podróży. Wszystko odbywało się na oczach innych pasażerów.

"To mały samolot, więc ze względów bezpieczeństwa potrzebowali danych dotyczących naszego ciężaru" - napisała na TikToku współpasażerka samolotu.

Zdarzenie podzieliło internautów

Zdjęcie podzieliło użytkowników TikToka. Niektórzy stwierdzili, że ważenie większych pasażerów przez linie lotnicze to oczywista dyskryminacja. "Dlaczego ludzie są tacy podli", "To nie w porządku", "Leciałam do domu z Filipin i mnie zważono… Nigdy w życiu nie byłam tak zawstydzona" - pisali internauci.

Jednak nie zabrakło także głosów popierających linie lotnicze. "Dbają o ograniczenia wagowe w małych samolotach, ponieważ muszą mieć środek ciężkości w określonej części samolotu", "Czy ona nie wie, że może to zapisać na kartce papieru, jeśli nie chce tego ogłaszać" - przytacza nieprzychylne pasażerce komentarze New York Post.

Ważenie pasażerów może stać się konieczne

Część przedstawicieli nurtu body-positive, oskarża linie lotnicze o to, że nie chcą wpuszczać na pokład osób o dużych rozmiarach. Jeden z "ciałopozytywnych" TikTokerów stwierdził na początku tygodnia, że linie lotnicze powinny poszerzać przejścia między siedzeniami, aby obsłużyć większych pasażerów, nazywając obecny układ "dyskryminacją".

Przeciwnicy pomysłu zauważają, że takie rozwiązanie zmniejszyłoby liczbę miejsc siedzących, a tym samym ograniczyłoby zyski linii.

W 2021 roku Federalna Administracja Lotnictwa ogłosiła, że linie lotnicze mogą wkrótce wymagać od pasażerów o większych rozmiarach wejścia na wagę, lub podania swojej wagi przed wejściem do samolotu. Pomysł miał wejść w życie, ponieważ obecne wskaźniki otyłości w USA podobno nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji. Wprowadzenie ważenia na lotniskach miałoby zapewnić bezpieczeństwo, potwierdzić, że dopuszczalny limit masy samolotu nie został przekroczony.

