29-letni Brytyjczyk Jason Knight zyskał popularność, bo na TikToku udostępniał nagrania, na których jego syn Jack rzuca w domy jajkami.

"Kilka tygodni temu w miejscu, w którym mieszkam, biegał ktoś z maczetą i chciał wszystkich zabić. Mój syn tylko obrzuca domy jajkami, a nie biega z maczetą. W moich oczach to nic takiego" - mówi mężczyzna w Manchester Evening News.

Wielka Brytania: Ojciec jest dumny z syna. "On się uczy"

29-latek argumentuje, że jak sam był dzieckiem, miał skłonności do rozrabiania. Uważa, że większość kilkulatków "lubi psocić" i to nieuniknione. Ojciec sześciolatka czuje się więc lepiej, gdy syn robi to pod jego okiem.

Głównym celem tej "zabawy" jest jednak to, że chłopiec uczy się - jak twierdzi Jason Knight - że gdy zrobi coś źle, powinien po sobie posprzątać. Przekonuje, że po obrzuceniu jajkami domu, syn wraca po jakimś czasie i sprząta je.

Sąsiedzi zgodzili się, by dziecko rzucało jajkami w ich domy

Ojciec dziecka tłumaczy ponadto, że wszystkie osoby, których posiadłości zostały obrzucone, wcześniej się na to zgodziły, bo poparły jego pomysł nauki syna odpowiedzialności.

Brytyjczyk nie sądził, że jego tiktoki staną się tak popularne, jednak uważa, że i z tego może wyjść coś dobrego.

"Nawet jeśli Jack stanie się sławny, to dobrze dla niego, bo ludzie często mogą zarabiać na aktywności w sieci" - dodaje mężczyzna.

