Policjantka z Detroit została zatrzymana przez TikTokera i dostała od niego 500 dolarów. Kobieta ze łzami w oczach zdradziła, że jej rodzina zmaga się problemami finansowymi. Jak się okazało, nie był to ostatni raz, kiedy Tiktoker zaskoczył kobietę - przy następnym spotkaniu wręczył kobiecie czek na 50 tys. dolarów.

15 maja Zachery Dereniowski popularny twórca internetowy zamieścił nagranie na TikToku, na którym podszedł do Linity Edge, policjantki drogówki w Detroit. Zapytał jej m.in., czy chciałaby kupić bluzę za jednego dolara.

Pytał także czy jest fanką drużyny baseballowej Detroit Tigers i od jak dawna pracuje w obecnym miejscu.

USA: Tiktoker zaskoczył kobietę. Wręczył jej 500 dolarów

Dereniowski chciał też wiedzieć, o której godzinie kończy pracę. Dotarł następnie do jej szefa i zapytał go, czy Linita Edge będzie mogła skończyć swoją pracę szybciej. Gdy mężczyzna się zgodził, Dereniowski poszedł do policjantki i zaprosił ją na mecz. Dodatkowo wręczył jej 500 dolarów. Kobieta była bardzo zaskoczona.



Wówczas zaczęła opowiadać o swoich problemach z pieniędzmi - mówiła, że niedawno rozmawiała z synami i wyjaśniała, że będą musieli w najbliższym czasie oszczędzać. Dereniowski nagrał wszystko, a na końcu filmu widać, że zabrał kobietę na mecz.

Internauci zebrali 50 tysięcy dolarów. Kobieta ze szczęścia zaczęła płakać

Nagranie szybko stało się hitem w sieci, a widzowie wzruszyły słowa Edge. Pod nagraniem zamieszczony został link do zbiórki, by widzowie mogli przekazywać pieniądze dla kobiety. W opisie do niej Dereniowski podkreślił, że Edge niedawno straciła męża i jest jedyną osobą, która utrzymuje rodzinę.

Jak dodał, zebrane pieniądze miały zostać wykorzystane do opłacenia czynszu i rachunków za jedzenie. Środki miały wesprzeć także edukację synów policjantki.

W ciągu trzech dni udało się zebrać ponad 50 tys. dolarów. W środę pojawiło się kolejne nagranie, na którym wystąpiła Edge. Gdy kobieta dowiedziała się, ile pieniędzy udało się dla niej zebrać, ze łzami w oczach padła na kolana i dziękowała za wsparcie.

