Modlitwa za zmarłych, komunia święta, eucharystia, może msze gregoriańskie, odpust cząstkowy, bądź zupełny - wymieniał na TikToku popularny ks. Piotr Jarosiewicz. Była to część odpowiedzi na pytanie jednej z internautek o sny, w których przychodzą osoby zmarłe.

Z pytaniem do popularnego na TikToku ks. Piotra Jarosiewicza zgłosiła się jedna z internautek. "Jeżeli śni mi się zmarła osoba z rodziny kilka godzin po śmierci, to prosi ona o modlitwę?" - napisała.

Duchowny pospieszył z odpowiedzią. - Bóg dopuszcza czasem dusze do tego, żeby one się ukazywały w różnorakiej postaci - zaczął mówić na nagraniu ks. Jarosiewicz.

Modlitwa, komunia święta, post

Następnie kapłan zacytował Pismo Święte.

"Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym, lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda – to myśl jest ta święta i zbawienna, aby modlić się za zmarłych, by od grzechu byli uwolnieni" - przeczytał fragment Starego Testamentu (Księga Machabejska, rozdział 12, wers 44).

Ksiądz dalej wymienił elementy, które mają przysłużyć się duszy zmarłego. - Modlitwa za zmarłych, komunia święta, eucharystia, może msze gregoriańskie, odpust cząstkowy, bądź zupełny, (...) post w piątek to są wszystko rzeczywistości, które tak jak Pismo Święte mówi, pomagają zmarłym na drodze do stanięcia przed Bogiem w niebie - zaznaczył.

Dalej stwierdził, że "jeśli Pan Bóg dopuszcza, żeby zmarli przychodzili do nas, to z jego dopustu - na tyle na ile możemy - pomagajmy".

Ks. Jarosiewicz podpowiadał też, że poza czytaniem Pisma Świętego, można też sięgnąć do zapisków św. Ojca Pio czy książki mistyczki Marii Simmy pt. "Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi".

