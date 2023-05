Gdyby nie szybka reakcja proboszcza z lubuskich Lubniewic, we wtorek mogłoby dojść do tragedii. Ksiądz Janusz Woźniak sam ugasił pożar na plebanii i ewakuował zagrożonych pielgrzymów. Strażacy zastali go w zadymionym pomieszczeniu po tym, jak stłumił ogień. - Widok na pewno był nietypowy. Niczym anioł wyłaniający się z piekieł - opisuje jeden z mundurowych.