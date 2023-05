W poniedziałek po południu premier Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg wzięli udział w spotkaniu w Szkole Podstawowej w Otwocku z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin. W trakcie konferencji premier zaznaczył, że dla PiS "dzień rodziny jest każdego dnia".

Morawiecki: Dokonaliśmy w polityce rodzinnej rewolucji kopernikańskiej

- Dokonaliśmy w polityce rodzinnej rewolucji kopernikańskiej - podkreślił premier. - Ten przewrót kopernikański będziemy kontynuować - dodał, przypominając o deklaracji prezesa PiS o waloryzacji świadczenia socjalnego 500 plus do 800 zł. - Ta ósemka na osiem lat naszych rządów, po ośmiu latach naszych rządów, niech będzie symbolem kontynuacji polityki prorodzinnej - zaznaczył.

Premier przekazał, że w związku z zapowiedziami Jarosława Kaczyńskiego odbędzie się dodatkowe posiedzenie Rady Ministrów, by przyjąć harmonogram realizacji projektów. - Mamy wszystkie kalkulacje dobrze policzone, wdrażamy to rozwiązanie wtedy, gdy będziemy konstruowali nowy budżet na nowy rok - mówił. - To, że opozycja obawia się naszej oferty dla Polaków, dla rodzin nie jest dla mnie niczym nowym - zaznaczył.

"Proponujemy 800 plus od stycznia, bo jesteśmy przekonani, że wtedy inflacja będzie w mocnym trendzie spadającym"

Morawiecki został zapytany, co się zmieniło od czasu, gdy Jarosław Kaczyński stwierdził, że waloryzacja świadczenia 500 plus, bo "zadziałałoby to proinflacyjnej".



- Dlatego proponujemy 800 plus od stycznia, bo jesteśmy przekonani, że wtedy inflacja będzie w mocnym trendzie spadającym, a więc jest to spójne z tym, co powiedział prezes Jarosław Kaczyński, bo wtedy inflacja była w trendzie wzrastającym, wtedy nie wiedzieliśmy, jak będzie się kształtowała inflacja w najbliższych miesiącach - wyjaśnił. - Podwyższenie 500 plus do 800 plus to dodatkowe 24 mld zł, czyli około 0,7-0,8 proc. PKB - dodał.

Premier: Mam pełne zaufanie do ministra Błaszczaka, jak i do wojskowych

Premier został również zapytany, czy widzi powód, by minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podał się do dymisji. Morawiecki przypomniał, że kilka miesięcy wcześniej w USA pojawił się balon szpiegowski i minęło kilka dni, nim została podjęta decyzja o zestrzeleniu obiektu.

- Niestety mamy wojnę za naszą wschodnią granicą. Za naszą wschodnią granicą co chwilę odbywają się ataki rakietowe, bombowe i artyleryjskie. Doświadczyliśmy tragicznych skutków tego typu ataków w Przewodowie w listopadzie ubiegłego roku, dlatego ja mam pełne zaufanie zarówno do pana ministra Błaszczaka, jak i do wojskowych. Po prostu niestety tego typu rzeczy w całej Europie zdarzają się i mogą się zdarzać. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami w NATO. Odpowiadamy w taki sposób, jaki można i należy odpowiadać w danych okolicznościach - przekazał.



- Nie ma żadnego konfliktu na linii Ministerstwo Obrony Narodowej – wojsko. Jeśli były pewne rozbieżności zdań to one zostały już wyjaśnione albo wkrótce zostaną wyjaśnione. Jesteśmy wszyscy zobowiązani do tego, by dbać o bezpieczeństwo Polski w najlepszy możliwy sposób zarówno MON, jak i wojsko - zaznaczył.

