- Mamy do czynienia z nową arterią komunikacyjną, która otwiera nowe perspektywy gospodarcze. Od Trójmiasta do granicy polsko-czeskiej będzie można przejechać w 4,5-5 godzin - mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki podczas oficjalnego otwarcia autostrady A1.

Premier Mateusz Morawiecki, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i minister rozwoju Waldemar Buda wzięli w środę udział w oficjalnym otwarciu wszystkich ukończonych odcinków autostrady A1. Specjalna konferencja odbyła się na węźle autostradowym Kamieńsk między Piotrkowem Trybunalskim a Radomskiem.

ZOBACZ: Śmierć Kamilka z Częstochowy. Pasławska: Premier wykorzystuje tę sytuację do spraw politycznych

- Żaden rząd przed nami nie mógł w odpowiednim czasie dokończyć odpowiednikach odcinków - stwierdził Morawiecki i podziękował przy tym wiceszefowi resortu infrastruktury oraz wykonawcom. Podkreślił, że coraz częściej polskie firmy realizują takie inwestycje.

Morawiecki: Ta arteria to nowe perspektywy

Jak zaznaczył Morawiecki A1 otwiera nowe perspektywy między Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem dla projektu geopolitycznego jakim jest Trójmorze.

ZOBACZ: Mateusz Morawiecki o doniesieniach na temat zatrudnienia siostry: Strony spotkają się w sądzie

Odniósł się też do rządów PO-PSL. Stwierdził, że w tamtym czasie budowane były autostrady z zachodu na wschód, by umożliwić niemieckim firmom transport swoich produktów do Rosji. - My otworzyliśmy nową perspektywę, północ-południe - powiedział.

- Ta arteria otwiera nowe perspektywy gospodarcze. Od Bałtyku do granicy z Czechami będzie można przejechać z przerwami w cztery i pół godziny - podkreślił.

Szef rządu stwierdził, że w latach 2008-2015 polscy wykonawcy dróg szybkiego ruchu bankrutowali, a rząd PiS "musiał sprzątać po rozlanym mleku".

WIDEO: Nieoficjalnie Polsat News: Obiekt, który spadł w lesie pod Bydgoszczą to rosyjski pocisk Ch-55 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ap/dsk/polsatnews.pl