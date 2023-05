- Niech pan Morawiecki z panem Ziobro idą na wódę, dobrą wódę. My im postawimy. Niech usiądą, wypiją, pogadają i zamkną ten konflikt - zaproponował Krzysztof Gawkowski (Lewica). Jego zdaniem, to pomogłoby rozwiązać spór dotyczący polskiego sądownictwa i odblokować unijne środki. - U nas się piło czasami i przynajmniej do Unii Europejskiej weszliśmy dzięki temu - dodał poseł.