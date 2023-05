- Chodzi o to, aby dzieci nie były poddawane praktykom, które są dla nich szkodliwe. Szczególnie mam na myśli praktyki seksualizacji dzieci, już w wieku przedszkolnym. Dlatego powstała społeczna inicjatywa ustawy, aby taką ustawę chroniącą młodzież uchwalić - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Do zapowiedzi odniósł się m.in. Donald Tusk. "Mdłości" - napisał.

W czwartek prezes PiS oraz marszałek Sejmu Elżbieta Witek wydali oświadczenie w sprawie obywatelskiego projektu ustawy, który ma "zapobiegać seksualizacji dzieci".

Kaczyński o ochronie dzieci

- Chodzi o to, by dzieci, w tym wypadku wyraźnie chodzi o dzieci, nie były poddawane praktykom, które z całą pewnością są dla nich szkodliwe, które mogą prowadzić do daleko idących zmian psychicznych, do różnego rodzaju trudności, w tym czasie kiedy będą już starsze, a nawet w okresie dorosłości - mówił prezes PiS. - O jakie praktyki chodzi? O seksualizację dzieci i to już bardzo małych, nawet w wieku przedszkolnym - zaznaczył.

Jak przekazał, nie ma w Polsce "wyraźnej bariery prawnej, która by prowadziła do tego, że tego rodzaju przedsięwzięcia byłyby zatrzymywane". Kaczyński powiadomił, że zarówno on, jak i Witek złożyli już podpisy pod projektem.



Prezes PiS podkreślił, że inicjatywa nie wychodzi od polityków, tylko od rodziców. Zdaniem Kaczyńskiego, jeśli dorośli "mogą podejmować własne decyzje", to w przypadku dzieci powinny być wprowadzone "ograniczenia". - Ograniczenia zarówno te, które będą realizowane przez władze szkolne, przedszkolne, władze samorządowe, kuratoria szkolne, jakie ograniczenia, które związane są z uprawnieniami rodziców - mówił.

Prezes #PiS J. #Kaczyński w #Warszawa: Jeżeli mówimy o największej ochronie powinno się myśleć o dzieciach. Osoba dorosła podejmuje sama za siebie decyzje, natomiast odnośnie dzieci – muszą istnieć ograniczenia zastosowane poprzez władze szkolne. — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) May 4, 2023

Podczas konferencji ani prezes PiS, ani marszałek nie podali konkretnych rozwiązań, które zostały zawarte w projekcie ustawy.

Tusk komentuje pomysł przedstawiony przez Kaczyńskiego: Mdłości

Do informacji o projekcie zapobiegania "seksualizacji dzieci" za pośrednictwem Twittera odniósł się szef PO Donald Tusk.

"Prezes Kaczyński postanowił zająć się - tuż przed wyborami - sprawą 'seksualizacji dzieci'. Mdłości" - napisał.

Prezes Kaczyński postanowił zająć się - tuż przed wyborami - sprawą „seksualizacji dzieci”. Mdłości. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 4, 2023

Swoje stanowisko w sprawie zamieścił również minister edukacji Przemysław Czarnek. "Naszym obowiązkiem jest chronić polskie dzieci przed ideologami lewicowymi" - napisał, dziękując prezesowi PiS i marszałek za "inicjatywę i wsparcie rodziców".

Naszym obowiązkiem jest chronić polskie dzieci przed ideologami lewicowymi. Dlatego bardzo się cieszę i dziękuję Panu Prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu i Pani Marszałek @elzbietawitek za tę inicjatywę i wsparcie rodziców. #chronmydzieci https://t.co/rJYdsuYtgB — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) May 4, 2023

