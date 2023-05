To próba wprowadzenia do języka polityki, czy sytuacji przed kampanią wyborczą tematu, który według Kaczyńskiego wydaje się być dla PiS-u wygodny i wdzięczny - powiedział Grzegorz Schetyna z PO w programie "Graffiti". Jego słowa odnosiły się do propozycji szefa PiS w sprawie ustawy zakazującej "seksualizacji" dzieci.