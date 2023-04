- We wrześniu miałaby urodziny. Planowała przyjęcie - mówili przyjaciele 12-letniej Adriany, która zginęła w sierpniu 2020 r. od kul przed restauracją McDonald's przy stacji benzynowej niedaleko Sztokholmu. Trzech mężczyzn oskarżonych o otwarcie ognia z samochodu zostało skazanych przez Sąd Rejonowy w Södertörn na dożywocie.

Śmiertelna ofiara strzelaniny przed restauracją McDonalad's miała polskie korzenie, 12-letnia Adriana była córką Irańczyka i Polki. Strzały prawdopodobnie były wymierzone w dwóch mężczyzn - członków jednego z gangów.

Policja zatrzymała trzech mężczyzn w wieku 24, 31 i 32 lata, odpowiedzialnych za otwarcie ognia. Zostali oni oskarżeni również o usiłowanie zabójstwa siedmiu innych osób. Wśród nich było dwóch przyjaciół 12-latki oraz dwóch mężczyzn, którzy stanowili rzeczywisty cel gangsterów.

Prokurator Anna Svedin podkreślała, że jedynie cud sprawił, że ofiar śmiertelnych nie było więcej.

Sprawcy strzelali bez opamiętania. 21 łusek

W środę zapadł wyrok w tej sprawie. Trzech mężczyzn skazano na dożywocie. - Kiedy strzela się na parkingu bez opamiętania z broni automatycznej, gdzie jest dużo ludzi - znaleziono 21 łusek po nabojach - i ginie jedna osoba, to oznacza wyrok dożywocia. Nie ma o czym dyskutować - stwierdził sędzia Tore Gissin, ogłaszając w środę wyrok.

Skazani mają także zapłacić 800 tys. koron szwedzkich (ok. 320 tys. zł) kilku ofiarom.

Wyrok dwóch lat więzienia usłyszał czwarty z osądzonych mężczyzn, który pomagał zabójcom, m.in. podpalił samochód, którego użyli. Trzech innych mężczyzn w tej sprawie skazano za napaść i przestępstwa związane z bronią.

2 sierpnia 2020 r. przed restauracją McDonald's w Norsborg padły strzały z przejeżdżającego obok stacji benzynowej samochodu. Kule dosięgły znajdującej się przy barze szybkiej obsługi nastolatki. Ciężko ranna 12-letnia dziewczynka została przewieziona do szpitala, gdzie zmarła.

Chcieli zabić przeciwników z innego gangu

Jak podawała wówczas gazeta "Expressen", zginąć miało dwóch młodych mężczyzn z lokalnego gangu Botkyrka. Według świadków byli oni widziani na miejscu zdarzenia, mieli być ubrani w kamizelki kuloodporne. Pociski dosięgły jednak Adrianę, która wyszła z przyjaciółmi na hamburgery.

W śledztwie ustalono, że do zbrodni doszło w wyniku konfliktu, jaki toczą między sobą grupy przestępcze na południe od Sztokholmu. Według prokurator Svedin, w sierpniu 2020 r. starły się tzw. grupa May z wrogami z połączonych gangów Vårby i sprzymierzonej z nim grupy z Norsborg.



Skazani wywodzą się z grupy May, chcieli zastrzelić dwie osoby z wrogich gangów. - Zamiast nich pociski trafiły Adrianę - mówiła sędzia Gissin.

Samochód i broń w teledysku

Najwyższy wyrok zapadł, choć nie zdobyto bezpośrednich dowodów. Jednak prokuratura zgromadziła "gęstą siecią niezależnych dowodów pośrednich". Svedin podkreślała, że na czatach sprawcy wymienili między sobą wiele wiadomości przed i po morderstwie.



Innymi z dowodów było białe audi użyte w strzelaninie - ten sam samochód pojawił się w teledysku, z którym mieli powiązani być oskarżeni. - Można ich również powiązać z bronią użytą w strzelaninie - podkreślał sędzia Tore Gissin.

W wyroku podkreślono, że materiał dowodowy wskazuje jasno, iż "jest bardzo mało prawdopodobne, by wymienionych osób nie było w audi” oraz że "dowody zgromadzone przez prokuraturę stanowią bardzo mocne potwierdzenie tego, że tak było".

Żaden ze skazanych nie przyznał się do winy. Ich obrońcy zapowiedzieli złożenie apelacji od wyroków.

