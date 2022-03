Cyryl o wojnie. "Przyczyna konfrontacji leży w relacjach między Zachodem a Rosją"

Patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl 6 marca w świątyni Chrystusa Zbawiciela w Moskwie odniósł się do wojny na Ukrainie oświadczając, że jest to "walka, która ma znaczenie nie fizyczne, ale metafizyczne". Wyraził ubolewanie, że niektórzy wierni wybierają w tej wojnie drogę najmniejszego oporu i pokornie idą tą drogą, "którą ukazują im możni tego świata". Stwierdził, że "władza światowa" przygotowała test na lojalność, którym jest "parada gejowska".

W odpowiedzi na apel Światowej Rady Kościołów, która wezwała go, by przyczynił się do położenia kresu rosyjskiej agresji na Ukrainę, Cyryl zaznaczył, że przyczyna konfrontacji leży w relacjach między Zachodem a Rosją.

Komisja ds. Dialogu między Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną w czasie posiedzenia, które odbyło się w Warszawie podkreśliła, że stanowczo odrzuca wypowiedź patriarchy moskiewskiego w sprawie wojny na Ukrainie.

Zaznaczyła, że "nic nie usprawiedliwia wojennej agresji, której ofiarą padło społeczeństwo i suwerenne państwo".

W czasie spotkania rozmawiano także o posługach religijnych wobec ukraińskich uchodźców różnych wyznań oraz o zaangażowaniu innych Kościołów w prace synodu o synodalności.

Komisja podziękowała również Polakom za zaangażowanie na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy i zaapelowała o dalsze działania w tym zakresie.

Posiedzenie Komisji ds. Dialogu między KEP i PRE

W czasie posiedzenia omówiono m.in. dokument "Pro memoria" dotyczący posług religijnych udzielanych wiernym z Kościołów i Wspólnot kościelnych niemających pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, w którym przypomniano podstawowe zasady postępowania duszpasterzy katolickich w odniesieniu do ochrzczonych niekatolików, którzy proszą o udzielenie sakramentów świętych, sakramentaliów lub odprawienie pogrzebu.

Podęto również temat tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan i omówiono przygotowania do 11. Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów, które odbędzie się w Karlsruhe w dniach od 31 sierpnia do 8 września 2022 r.

Obradom przewodniczył bp Jacek Jezierski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną. Ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej w zebraniu uczestniczyli: abp Abel z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, bp Marek Izdebski z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i ks. Grzegorz Giemza. Ze strony Kościoła rzymskokatolickiego w zebraniu wzięli udział: bp Andrzej Czaja, bp Andrzej Siemieniewski i ks. Sławomir Pawłowski SAC.

