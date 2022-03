Ekipa telewizyjna kanału "Nastojaszczyje Wriemja" (ros. "Czas teraźniejszy") znalazła się w środę pod ostrzałem rosyjskiej artylerii w Browarach niedaleko Kijowa.

Ostrzał artyleryjski obok reporterów

Nikomu nic się nie stało. "Korespondent Boris Sachalko zgubił nawet mikrofon" - podała stacja na Twitterze.

Cъемочная группа Настоящего Времени сегодня попала под обстрел российской артиллерии в Броварах под Киевом, а корреспондент Борис Сачалко даже потерял микрофон. Посмотрите, как это было: pic.twitter.com/4hXlvbMZDQ — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) March 15, 2022

- Strzelała do nas 152-mm artyleria rosyjska - mówi w materiale reporter.

ZOBACZ: Wojna Rosja-Ukraina. Czternaście rosyjskich okrętów płynie w kierunku Odessy. Groźba desantu

Dziennikarzom udało się wyjechać z ostrzeliwanego obszaru samochodami. Najpierw jednak przez pewien czas ukrywali się za wszelkimi dostępnymi przeszkodami oczekując na dogodny moment na ewakuację.

Stacja niezależna od Kremla

Kanał Current Time TV o rosyjskiej nazwie Настоящее Время (pol. Nastojaszczyje Wriemja) to rosyjskojęzyczna telewizja, której siedzibą jest stolica Czech Praga.

Niezależną telewizję tworzą Radio Wolna Europa, Radio Wolność i Głos Ameryki, a finansuje dotacja Kongresu Stanów Zjednoczonych.

ZOBACZ: Ukraińcy zatrzymali hakera zapewniającego łączność komórkową rosyjskiej armii

Kanał powstał w 2014 roku jako alternatywa dla rosyjskim massmediów kontrolowanych przez Kreml.

Od 28 lutego nadawanie kanału jest zablokowane w Rosji decyzją kremlowskiej agencji Roskomnadzor zajmującej się kontrolą mediów i internetu na terenie Federacji Rosyjskiej.

Утром 28 февраля в России заблокировали доступ к сайту Настоящего Времени. Все материалы сайта доступны с помощью VPN-сервисов, а также зеркального сайта.

Оставайтесь с нами!https://t.co/zfUIRZyeYI — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) March 14, 2022

Nie żyje pięcioro dziennikarzy

W czasie wojny na Ukrainie zginęło dotąd pięcioro dziennikarzy. Operator Fox News Pierre Zakrzewski został zabity podczas filmowania działań wojennych w pobliżu Kijowa - podała we wtorek amerykańska stacja telewizyjna. Towarzyszył on reporterowi Benjaminowi Hallowi, który został ranny, gdy pojazd dziennikarzy stał się celem ostrzału we wsi Horenka pod Kijowem - podano w komunikacie Fox News. Wraz z nim zginęła ukraińska dziennikarka Ołeksandra Kuwszynowa.

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denysowa podała we wtorek, że trzej zabici wcześniej reporterzy to ukraiński korespondent wojenny Wiktor Dudar (zginął pod Mikołajowem), operator ukraińskiego kanału telewizyjnego Live Jewhen Sakun (zginął podczas ostrzału rakietowego w Kijowie) oraz amerykański dziennikarz Brent Renaud (zabity w Irpieniu w obwodzie kijowskim).

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Bilans strat rosyjskiej armii. Prawie 14 tys. żołnierzy nie żyje

Poszkodowanych przez Rosjan zostało co najmniej 35 dziennikarzy. Wśród rannych są m.in. dziennikarz ze Szwajcarii, dwoje dziennikarzy z Czech, dwóch korespondentów duńskich i reporter brytyjski.

Denysowa podkreśliła, że zabijanie i ostrzeliwanie dziennikarzy jest naruszeniem konwencji haskich, i zaapelowała do międzynarodowych organizacji praw człowieka o użycie wszelkich możliwych środków, by wzmocnić nacisk na Rosję i skłonić ją do zaprzestania agresji na Ukrainie.

WIDEO: Wiktor Suworow: moim zdaniem Putin nie dożyje do Bożego Narodzenia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/Polsatnews.pl