W czwartek w Warszawie odbyły się polsko-rumuńskie konsultacje międzyrządowe. Premier Morawiecki przekazał, że jednym z głównych tematów rozmów była sytuacja na Ukrainie i bezpośrednie zagrożenia z nią związane.

- Wzywam naszych partnerów europejskich z Komisji Europejskiej do wdrożenia odważnego, miażdżącego pakietu sankcji, który będzie naprawdę bolesny i dotkliwy dla gospodarki rosyjskiej - zaapelował polski premier. - Jesteśmy zdania, razem z panem premierem (Nicolae Ciucą - red.), że muszą to być powszechne sankcje, które cały system bankowy w Rosji odczuje bardzo dotkliwie, bo tylko to może doprowadzić do głębokiej zmiany w polityce rosyjskiej - dodał.

W drugiej części programu Marcin Fijołek porozmawia z o. Jarosławem Krawcem, dominikaninem z Kijowa.

Więcej odcinków programu "Gościa Wydarzeń" oglądaj pod tym linkiem.

WIDEO: "Raport". Ośrodek reprodukcji człowieka na Ukrainie. To tam rodzą się tysiące dzieci "na zamówienie" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/Polsat News/polsatnews.pl