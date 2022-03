Ukraińcy obawiają się prowokacji, która usprawiedliwi przyłączenie się wojsk białoruskich do inwazji, a Odessa przygotowuje się do odparcia ataku. Szóstego dnia wojny został ostrzelany Charków, a w jego centrum doszło do dużej eksplozji. Europosłowie przyjęli z kolei rezolucję, która ma pozwolić Ukrainie stać się kandydatem do wstąpienia do UE.