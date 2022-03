Rezolucja została przyjęta przy 637 głosach za, 13 przeciw oraz 26 wstrzymujących się. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę posłowie domagają się zaostrzenia sankcji wobec Rosji i podjęcia wysiłków w celu przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej.

W przyjętej we wtorek rezolucji Parlament Europejski z całą stanowczością potępia nielegalną inwazję Rosji na Ukrainę i domaga się od Kremla zakończenia wszelkich działań wojskowych w tym kraju. Demaskuje też rolę białoruskiego dyktatora Alaksandra Łukaszenki w tej napaści.

Posłowie kategorycznie odrzucają rosyjską "retorykę, która wykorzystuje ewentualne użycie broni masowego rażenia". Przypominają jednocześnie Rosji o jej zobowiązaniach międzynarodowych i ostrzegają przed niebezpieczeństwem eskalacji konfliktu jądrowego.

ZOBACZ: Wojna na Ukrainie. UE kupi oraz dostarczy broń dla Kijowa. Są też kolejne sankcje

Wzywają Komisję i państwa Unii Europejskiej, aby nadal udzielały Ukrainie nadzwyczajnej pomocy humanitarnej we współpracy z agencjami humanitarnymi ONZ i innymi międzynarodowymi organizacjami partnerskimi.

W rezolucji wzywa się instytucje Unii do podjęcia działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii. Procedura powinna być zgodna z art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej i opierać się na kryteriach merytorycznych. Jednocześnie Unia powinna kontynuować działania na rzecz integracji Ukrainy z jednolitym rynkiem unijnym zgodnie z obowiązującym układem o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą.

Wcześniej odbyła się debata w Parlamencie Europejskim. Wzięli w niej udział unijni przywódcy, a także - on-line - prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Ukraiński przywódca powiedział, że chciałby usłyszeć, że Europa wybrała jego państwo. Podkreślił, że jego kraj płaci wielką cenę za pragnienie wolności.

ZOBACZ: Wojna Rosja-Ukraina. Zełenski podpisał wniosek o członkostwo jego kraju w UE

Putin prowadzi wojnę, bo naród Ukrainy na Majdanie dokonał wyboru na rzecz pokoju, demokracji i praworządności. Ten wybór nie jest jedynie wyborem Ukrainy. To atak także na ład międzynarodowy, na demokrację, na godność ludzką. To (co robi Rosja red.) to jest terroryzm geopolityczny - oświadczył we wtorek na nadzwyczajnym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego szef Rady Europejskiej Charles Michel.

ZOBACZ: Wojna na Ukrainie. Charles Michel: odbędzie się debata na temat członkostwa Ukrainy w UE

- Putin myślał, że złamie jedność europejską, ale się pomylił. (...) Myślał, że będziemy bierni, ale się przeliczył. Trzeba zachować stanowczość i godność - dodał.

"Ukraińcy podtrzymują pochodnię wolności"

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas debaty w PE zaznaczyła, że Ukraińcy "podtrzymują pochodnię wolności".

- Wykazują ogromną odwagę. Bronią swojego życia. Ale oni też walczą o uniwersalne wartości i są gotowi za nich umrzeć. Prezydent Zełenski i naród ukraiński są prawdziwą inspiracją! Kiedy ostatnio rozmawialiśmy ponownie opowiedział mi o marzeniu swojego narodu, by przyłączyć się do naszej Unii. Dziś UE i Ukraina są już bliżej niż kiedykolwiek - stwierdziła szefowa KE.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Von der Leyen: Ukraińcy podtrzymują pochodnię wolności dla nas wszystkich

"Przed nami jeszcze długa droga. Musimy zakończyć tę wojnę. Powinniśmy porozmawiać o kolejnych krokach. (...) Ludziom, którzy tak dzielnie stają w obronie naszych europejskich wartości, należą do naszej europejskiej rodziny" - powiedziała von der Leyen.

Borrell wzywa do mobilizacji

W debacie wziął także udział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. - To narodziny geopolitycznej Europy. To co dzieje się na Ukrainie nie powinno nas przestraszyć, ale zmobilizować do działania - mówił.

- Musimy zwiększyć nasze zdolności odstraszania, by móc zapobiec wojnie. Nasza siła odstraszania była niewystarczająca, aby powstrzymać atak Putina. Jednak od początku ataku reagowaliśmy w taki sposób, jakiego Putin się nie spodziewał. Pokazaliśmy mu, że nie poświecimy naszej wolności, czy wolności innych na ołtarzu dobrobytu i świętego spokoju – oświadczył Borrell.

ZOBACZ: Wojna na Ukrainie. Josep Borrell przedstawił sankcje UE wobec Rosji. Pakiet na uzbrojenie ofensywne

- Jedną z lekcji, jaką musimy wyciągnąć z inwazji na Ukrainę, jest to, że bardziej niż kiedykolwiek Europa musi myśleć strategicznie o sobie, swoim środowisku i świecie – powiedział Borrell na nadzwyczajnej sesji Parlamentu Europejskiego.

- Musimy zwiększyć naszą zdolność odstraszania, aby zapobiec wojnie”- powiedział.