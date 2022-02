W "Śniadaniu Bogdana Rymanowskiego w Polsat News i Interii" poświęconym wojnie na Ukrainie politycy byli wyjątkowo zgodni. Według Piotra Zgorzelskiego "Putin to w istocie bandyta", Radosław Fogiel podkreślił, że "zawsze byliśmy adwokatem obecności Ukrainy w UE". Marcin Kierwiński uważa, że trzeba dążyć do trwałej zmiany na Kremlu. Włodzimierz Czarzasty wierzy, że "Zachód zachowa się rozsądnie".

- Putin to w istocie bandyta, którzy zburzył pokój na świecie. Uwikłał w te sprawy kraje Europy zachodniej, mam tu na myśli przede wszystkim Niemcy, które postępują haniebnie - powiedział Piotr Zgorzelski w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii".

Zgorzelski: Niemcy mają czas żeby się zreflektować

Według wicemarszałka Sejmu "jest czas na to, żeby Niemcy ze swoim kanclerzem Scholzem zreflektowali się, mają posiedzenie w Bundestagu". - Tak samo uwikłane są Włochy, Francja, Putin przez 20 lat uwiódł przywódców tych krajów, także niektórych prezydentów USA; pokazywał im ścieżkę na rozwój firm międzynarodowych, dziś te firmy, które są w Niemczech, Włoszech, mają ogromne wpływy polityczne, to dzieje się na naszych oczach - stwierdził Zgorzelski.

Według polityka PSL "najważniejsze, że jest bohaterski naród ukraiński". Dodał, że "dla mnie najważniejsza jest także wspaniała konstatacja o postawie naszych rodaków".

Wypowiedź Zgorzelskiego miała miejsce jeszcze przed wystąpieniem kanclerza Scholza, który poinformował m.in., że Rosja zostanie odcięta od systemu SWIFT.

Fogiel: zawsze byliśmy adwokatem obecności Ukrainy w UE

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel stwierdził, że "nie powinniśmy wyciskać, wyduszać siłą pomocy od Unii Europejskiej". - 5 tys. niemieckich hełmów, które jak się okazało nie mogli wysłać, bo nie znali adresu, jest kuriozalne - dodał.

- Z jednej strony budujące jest to, co dzieje się na Ukrainie, ale z drugiej strony jest przykre, że do czegoś takiego musiało dojść, żeby część Zachodnich polityków doszła do wniosku, że Ukraina zasługuje być częścią Zachodu, bo w Polsce nikt nie miał nigdy co do tego wątpliwości i zawsze byliśmy adwokatem obecności Ukrainy w UE i jeśli będą chcieli dołączyć, to będziemy również w NATO - stwierdził Fogiel.

Kierwiński: Zbrodniarze wojenni, tacy jak Putin, powinni zniknąć z kart historii

Marcin Kierwiński zauważył, że "nie jest przypadkiem, że kolumny rosyjskie porzucają sprzęt, nie mają benzyny, bo to znaczy, że tam nie ma woli walki". Według polityka PO "to jest dobry prognostyk, że Putin na tym konflikcie, który wywołał, się po prostu przewróci".

- Takie memento, które powinno przyświecać każdemu dyktatorowi, a zwłaszcza w Rosji. Oni za każdym razem, jak przegrywają wojnę, tracą życie i odchodzą w niesławie i miejmy nadzieję, że tak będzie także w przypadku Putina - przestrzegł Kierwiński, według którego "wolny, cywilizowany świat powinien zrobić wszystko, żeby doprowadzić nie tylko do cofnięcia tej inwazji na Ukrainę, ale do trwałej zmiany na Kremlu". - Zbrodniarze wojenni, a takim jest Putin, powinni odpowiadać przed sądem, trybunałami i powinni być wycofani z kart historii - powiedział polityk PO.

Czarzasty: wierzę, że zachód zachowa się rozsądnie

Po wypowiedziach polityków PSL, PiS i PO, głos zabrał Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy. - Zastanawiam się co dodać, bo chyba jestem w pierwszym programie publicystycznym, gdzie generalnie wszyscy się ze sobą zgadzają - zaczął wicemarszałek Sejmu.

Czarzasty uważa, że ten moment, który jest teraz, jest zasadniczy. - W takiej chwili, w przeciągu dwóch, trzech dni, jeżeli Ukraina będzie się nadal broniła, to wierzę w to, że wreszcie zachód zachowa się rozsądnie i dostarczy dużo broni, która będzie broniła przed rakietami - powiedział Czarzasty. Dodał, że wierzy również w to, że "świat zachodni zrozumiał, albo jest o krok od zrozumienia, że muszą być maksymalne sankcje (wobec Rosji - red.)", bo według członka Nowej Lewicy "jeszcze nie mamy maksymalnych sankcji wobec Rosji i musimy o to walczyć".

- Każdy dzień dłużej broniącej się Ukrainy, to jest w głowie Putina coraz większa jego klęska, a w głowie przywódców demokratycznych państw, coraz większa szansa, żeby pomóc Ukrainie - uważa Czarzasty. Wicemarszałek Sejmu powierdział, że "jest taka rzecz, która jeszcze nie została uruchomiona". - Mianowicie dobrze by było, żeby naród rosyjski zaczął się bardzo mocno buntować. Tak się zastanawiam, czy zakaz ruchu miedzy Rosją a wszystkimi europejskimi krajami, nie byłby rozsądny - powiedział Włodzimierz Czarzasty.

- Myślę, że gdyby Rosjanie dostali taką jasną informację, że banki są zastopowane, SWIFT nie działa, technologie zablokowane i nie mogą wyjeżdżać, to myślę, że zaczęliby zadawać Putinowi pytania "co ty robisz?" - stwierdził jeden z liderów Nowej Lewicy.

- Uważam, ze jest to moment zwrotny. Każdy dzień dłużej Ukrainy, to jest szansa na to, że Putin upadnie - twierdzi polityk. - Imponuje mi prezydent Ukrainy, on pokazuje jak powinno się zachowywać w takiej sytuacji. Z komika stał się wielkim prezydentem, a wielu prezydentów i premierów stało się komikami w tym czasie - zakończył Czarzasty.

Sałek: pierwszą stolicą, na którą Ukraina może liczyć, nie jest Berlin

Bogdan Rymanowski zapytał Pawła Sałka z kancelarii prezydenta, czy realnym jest przyjęcie deklaracji Andrzeja Dudy, która dotyczy przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. - Zobaczymy - odpowiedział przedstawiciel prezydenta. - Oczywiście jest to wsparcie dla narodu Ukraińskiego i bezpośrednio dla prezydenta Zełenskiego i to jest bardzo ważne, bo Ukraina te aspiracje do Unii Europejskiej już dawno artykułowała - dodał.

Według członka KPRP "dziś cała Ukraina i cała ludność cywilna pokazuje wielki hart ducha w obronie swojej ziemi, ojczyzny i domostw". - To jest coś niespotykanego chyba od czasów II wojny światowej - stwierdził Sałek.

Na początku programu Bogdan Rymanowski rozmawiał z ambasadorem Polski w Ukrainie Bartoszem Cichockim, który cały czas jest w Kijowie. Według Pawła Sałka "bardzo dobrze, że było to łączenie, bo obecność polskich dyplomatów tam i to, że Polska flaga powiewa dzisiaj w Kijowie to jest symbol, że Polska nie opuszcza swoich przyjaciół na Ukrainie - powiedział członek kancelarii prezydenta.

- Mam nadzieję, że jak ta wojna się skończy, to elity ukraińskie zrozumieją, że pierwszą stolicą, z którą powinni rozmawiać i na którą mogą liczyć, to nie jest Berlin, a jest to Warszawa - zakończył.

Bosak: polska obronność musi wyciągnąć wnioski z sytuacji na Ukrainie

Jeden z liderów Konfederacji spojrzał na wojnę rosyjsko-ukraińską od strony polskiej obronności. Według Krzysztofa Bosaka "polska obronność musi wyciągnąć wnioski z tej sytuacji i trzeba ją wzmacniać". - Większa jest skuteczność cywili w bronieniu swoich miast, kiedy są przeszkoleni i mają w ogóle możliwość kupowania broni - powiedział lider Konfederacji.

Stwierdził także, że w Polsce "ciągle są z tym problemy". - Nawet dziennikarze, którzy wyjeżdżają na Ukrainę nie mogą w Polsce legalnie kupić kamizelek kuloodpornych, ponieważ nasze państwo uznaje, ze jesteśmy wtedy bezpieczniejsi. To jest kuriozum - zaznaczył Bosak.

Bogdan Rymanowski poinformował, że dostał od Pawła Kukiza deklarację, że ten zgłosił projekt dotyczący nowych reguł użycia broni palnej i myśliwskiej. - To wszystko jest na stole - poinformował Rymanowskiego lider Kukiz'15.

Prowadzący zapytał o tzw. koncepcję Obrony Powszechnej, czyli czy powinniśmy pomyśleć o takim przeszkoleniu ludności cywilnej, jaką przechodzą Finowie. - Możliwość przeszkolenia wojskowego dla studentów, dla rezerwistów, wprowadzenie strzelań dynamicznych do szkoleń czy zwiększenie limitów amunicji - odpowiedział Krzysztof Bosak, dodając, że to wszystko trzeba poprawić.

Bosak powiedział również, że cieszy się, że "ofensywa wojsk rosyjskich idzie znacznie wolniej, niż przewidują normy strategiczne" oraz, że "wygląda na to, że kończą się zapasy paliwa, pojazdy rosyjskie stają, mają problemy z zaopatrzeniem". - Wygląda na to, że ten plan wojny błyskawicznej się nie udał i grzęzną wojska rosyjskie w trakcie ofensywy i oby po prostu tę wojnę przegrali - zakończył Krzysztof Bosak.

aml/Polsatnews.pl