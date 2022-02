Pełnomocnik Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński zaapelował w niedzielę do platform internetowych - Facebooka, Twittera, Youtuba o zablokowanie kanałów siejących dezinformację w związku z atakiem Rosji na Ukrainę.

- Chcielibyśmy poprzeć apele przedstawicieli rządu ukraińskiego, apele środowiska internautów. Apeluję do przedstawicieli platform internetowych, do Facebooka, Twittera, Youtuba, szanowni państwo piszecie o tym, że w związku z tą sytuacją nie pozwolicie płacić kremlowskim tubom propagandowym za reklamy w swoich serwisach. To nie jest wystarczająco. Zdejmijcie te kanały. Zablokujmy te treści, macie do tego pełne możliwości, bo robicie to wobec innych na co dzień - mówił Cieszyński podczas niedzielnej konferencji prasowej.

Wojna informacyjna w sieci. "Trzeba działać i trzeba działać teraz"

- Apeluję o to, by zespoły, które za to odpowiadają działały w takim samym trybie w jakim działa dzisiaj polska administracja, jak działają wojewodowie i ich zespoły od zarządzania kryzysowego, samorządowcy. Setki, jeśli nie tysiące ludzi w całym kraju z dnia na dzień zmobilizowało się żeby pomóc Ukrainie. Tymczasem państwo (przedstawiciele platform internetowych) zawiedliście. Dołączcie nim będzie za późno - wzywał Cieszyński. ZOBACZ: Wojna na Ukrainie. Kanclerz Niemiec: zamykamy wszystkie banki rosyjskie Jak dodał, każdego dnia ze strony rządu, ze strony innych organizacji spływają setki informacji o kontach siejących dezinformacje. - Trzeba działać i trzeba działać teraz - podkreślił Cieszyński.

