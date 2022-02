Czterdzieści do pięćdziesięciu procent rosyjskich żołnierzy w pobliżu granicy z Ukrainą znajduje się na "pozycjach do ataku", powiedział w piątek przedstawiciel resortu obrony USA.

Urzędnik, wypowiadając się pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedział, że na granicy nadal znajduje się około 150 000 rosyjskich żołnierzy, w tym około 125 batalionowych grup taktycznych.

- W tym momencie jestem przekonany, że Putin podjął już decyzję co do inwazji. Mamy powody, by tak uważać - powiedział Biden podczas wystąpienia po wirtualnym spotkaniu z przywódcami kluczowych państw NATO, w tym Polski. Powołał się przy tym na "znaczące zdolności wywiadowcze" USA.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w sobotę przeprowadzi masowe ćwiczenia wojskowe z udziałem swoich sił nuklearnych.

aml/PAP