Estonia dostarczyła w piątek Ukrainie przeciwpancerne pociski Javelin - poinformowało tego dnia estońskie ministerstwo obrony.

ZOBACZ: Skąd USA wiedzą, że Rosja nie wycofuje wojsk z granicy?

- W tej chwili te pociski bardziej posłużą bezpieczeństwu Estonii w obronie Ukrainy, niż podczas ćwiczeń ogniowych na estońskim poligonie - napisał w oświadczeniu gen. Martin Herem, dowódca Estońskich Sił Obronnych.

Rakiety i pociski dla Ukrainy

- To mały krok Estonii we wsparciu Ukrainy, ale jest to realny i namacalny wkład w obronę przed rosyjską agresją - dodał.

Członkowie NATO - Estonia, Łotwa i Litwa - poinformowali 21 stycznia, że w związku z rosyjskim zagrożeniem przekażą Ukrainie uzbrojenie o charakterze defensywnym wyprodukowane w USA.

ZOBACZ: Ukraina-Rosja. Rosyjskie służby specjalne zaminowały szereg obiektów w Doniecku - twierdzi wywiad

Zapowiedziano wtedy, że Estonia dostarczy pociski przeciwpancerne Javelin, a Litwa i Łotwa - rakiety przeciwlotnicze Stinger.

WIDEO: Sytuacja wokół Ukrainy. "Rosyjskie wojska są tak rozmieszczone, że mogłyby zaatakować już teraz" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/PAP