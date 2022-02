O wideokonferencji na temat kryzysu rosyjsko-ukraińskiego, której gospodarzem ma być prezydent Biden, informowało w nocy z czwartku na piątek biuro kanadyjskiego premiera Justina Trudeau. On również ma być uczestnikiem narady. Planowane wielostronne rozmowy państw członkowskich NATO - jak podano - mają pomóc w wypracowaniu wspólnego planu działań w obliczu kryzysu dotykającego Ukrainę.

Szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Paweł Szrot potwierdził w rozmowie z radiem RMF FM, że prezydent Duda weźmie udział w wieczornej wideokonferencji. - Prezydent Duda będzie rozmawiał z panem prezydentem Bidenem oraz z innymi przywódcami krajów Zachodu - powiedział minister.

ZOBACZ: Stanisław Żaryn o rosyjskiej prowokacji: medialny przekaz o zastrzeleniu "mówiących po polsku"

Dodał, że format narady, ma być taki sam, jak przed tygodniem. - Format jest taki sam, jak poprzednio, czyli ci najważniejsi przywódcy świata zachodniego. Europę Wschodnia reprezentują w tej konfiguracji pan prezydent Duda, również pan prezydent Klaus Iohannis z Rumunii. Oczywiście będą też najważniejsze kraje Unii Europejskiej, NATO, premier Trudeau z Kanady. Te narady przywódców Zachodu nabrały takiego wymiaru cyklicznego, są one tak naprawdę odprawami cyklicznymi - zaznaczył Szrot.

Media: Doszło do wybuchu w Doniecku

W piątek po południu rosyjskie media podały, że w kontrolowanym przez prorosyjskich separatystów Doniecku w Donbasie doszło do potężnego wybuchu. Według ukraińskiego Centrum Komunikacji Strategicznych, była to świadoma prowokacja bojowników.

Szrot ocenił, że to, co się dzieje w tzw. republikach ludowych na wschodzie Ukrainy "to nie jest pierwsza prowokacja". "Mamy do czynienia od paru dni ze wzmożeniem ostrzału na tej tzw. linii frontowej, mamy do czynienia z dezinformacją. Ostrzelano przedszkole, podawano jakieś sprzeczne informacje, kto tego strzału dokonał i na jakim terytorium to przedszkole się znajdowało. To, do czego doszło kilkadziesiąt minut temu, jest bardzo poważne i na pewno będziemy obserwować tą sytuację" - zaznaczył szef gabinetu Andrzeja Dudy.

ZOBACZ: Ukraina-Rosja. MSW: w nocy były ataki dywersyjne na sieć telekomunikacyjną w Donbasie

Wcześniej w piątek także Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało na Twitterze, że wieczorem odbędą się "trzy konsultacje liderów strefy transatlantyckiej: USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Rumunii, UE, NATO z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy".

dsk/PAP