- Dziennikarze CNN, FOXnews, "Washington Post", "New York Times", Voice of America mogli naocznie przekonać się, kto w rzeczywistości przygotowuje się do ofensywy na pokojową Ukrainę - przekazał Heraszczenko.

Wcześniej o grupie deputowanych i zagranicznych dziennikarzy, którzy znaleźli się pod ostrzałem w Donbasie na wschodzie Ukrainy poinformowała w sobotę rzeczniczka rządzącej na Ukrainie partii Sługa Narodu Julija Palijczuk.

Do kontrolowanego przez separatystów Doniecka w Donbasie na wschodzie Ukrainy przybyli najemnicy, którzy wraz z rosyjskimi służbami mają przeprowadzać zamachy, aby następnie oskarżyć o to stronę ukraińską - twierdzi operacyjno-taktyczne zgrupowanie "Wschód" ukraińskich sił zbrojnych.

"W związku z zaostrzeniem sytuacji na linii rozgraniczenia z różnych źródeł zaczęły napływać informacje w sprawie przygotowania przez okupacyjne wojska i ich rosyjskich kuratorów serii prowokacji" - napisano w komunikacie. Jednostki najemników w Doniecku. Mają przeprowadzać zamachy "Według danych wywiadu w celu przeprowadzenia prowokacji do Doniecka przybyły jednostki najemników z tzw. grupy Wagnera, którzy wraz z rosyjskimi służbami specjalnymi mają przeprowadzić serię zamachów terrorystycznych - mają wysadzić budynki mieszkalne" - czytamy. Jak dodano, celem takich prowokacji ma być oskarżenie o te działania Ukrainy i dalsza eskalacja. Podkreślono, że ukraińskie siły nie planują żadnych działań ofensywnych.

msl/PAP