- Wzywam rodaków, którzy są w rezerwie, aby udali się do komisji wojskowych. Dziś podpisałem dekret o powszechności mobilizacji – powiedział w sobotę Puszylin w wiadomość wideo, zamieszczonej w Internecie.

W piątek wieczorem przedstawiciel resortu obrony USA powiedział, że "40 do 50 procent rosyjskich żołnierzy w pobliżu granicy z Ukrainą znajduje się na "pozycjach do ataku".

Urzędnik, wypowiadając się pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedział, że na granicy nadal znajduje się około 150 000 rosyjskich żołnierzy, w tym około 125 batalionowych grup taktycznych.

- W tym momencie jestem przekonany, że Putin podjął już decyzję co do inwazji. Mamy powody, by tak uważać - powiedział prezydent USA Joe Biden podczas wystąpienia po wirtualnym spotkaniu z przywódcami kluczowych państw NATO, w tym Polski. Powołał się przy tym na "znaczące zdolności wywiadowcze" USA.





grz/PAP