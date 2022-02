Brytyjski rząd zamierza znieść w Anglii wymóg izolowania się przez osoby zakażone koronawirusem o miesiąc wcześniej, niż planował do tej pory, czyli pod koniec lutego - zapowiedział w środę premier Boris Johnson.

Poinformował on, że 21 lutego przedstawi w Izbie Gmin nową strategię życia z Covid-19 i liczy, że ogłosi wtedy zniesienie wszystkich pozostających w mocy restrykcji.

- Zakładając, że obecne zachęcające tendencje w danych będą kontynuowane, oczekuję, że będziemy w stanie zakończyć ostatnie krajowe ograniczenia - w tym prawny wymóg izolacji, jeśli test jest pozytywny - o cały miesiąc wcześniej - oświadczył Johnson.

Od kiedy brytyjczycy chcą znieść obowiązek izolacji?

Obecne przepisy miały wygasnąć 24 marca, co oznacza, że obowiązek izolacji zostałby zniesiony pod koniec lutego. Wcześniej Johnson mówił, że zastąpiony on zostanie rekomendacją. W styczniu okres obowiązkowej izolacji przez osoby zakażone został w Anglii skrócony do pięciu pełnych dni, pod warunkiem, że testy przeprowadzone w piątym i szóstym dniu dadzą wynik negatywny.

W Anglii już pod koniec stycznia zniesiono niemal wszystkie restrykcje covidowe - oprócz izolacji przez osoby zakażone w mocy pozostaje jedynie obowiązek wykonania testu po przyjeździe z zagranicy, ale od najbliższego piątku osoby w pełni zaszczepione już nie będą musiały tego robić.

Sytuacja pandemiczna w UK

Zapowiedziane przez Johnsona zniesienie wymogu izolacji dotyczy tylko Anglii, bo władze Szkocji, Walii i Irlandii Północnej same decydują o tempie znoszenia restrykcji u siebie i tam pozostaje ich w mocy nieco więcej niż w Anglii.

W ostatnich dniach w całym Zjednoczonym Królestwie trend spadkowy jeśli chodzi o nowe zakażenia wyraźnie nabiera tempa. W ciągu minionych siedmiu dni wykryto ich łącznie 509,5 tys., czyli o ponad 20 proc. mniej niż w poprzednich siedmiu dniach. Wyraźnie spada też liczba pacjentów z Covid-19 w szpitalach - obecnie jest ich ok. 13,8 tys., podczas gdy w szczycie tej fali było to niemal 20 tys. Jednak nie przekłada się to na razie na mniejszą liczbę zgonów, których w ostatnich siedmiu dniach stwierdzono 1802, o 11 proc. więcej niż w poprzednich siedmiu.

