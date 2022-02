Zakład firmy Johnson & Johnson w holenderskiej Lejdzie przestał produkować szczepionki przeciw COVID-19. Był to jedyny aktywny punkt wytwarzający partie preparatu dla firmy - podał "The New York Times". Z informacji dziennika wynika, że obecnie zakład zajmuje się "potencjalnie bardziej opłacalną produkcją szczepionki przeciw innemu wirusowi".